功夫茶：空談創科難有成　要有資源吸專才

香港經濟結構單一，回歸至今已逾25年，依然獨沽一味依賴金融、地產嘅情況並無改善，呢個現象令到創科發展停滯不前，社會甚至流行一句戲言「hi tech揩嘢，low tech撈嘢」，咪以為係搞笑或廢噏，諗落又有幾分道理喎！

不是嗎？歷屆特首無不強調發展創科，首任特首董建華已提出要推動經濟轉型，發展創新科技行業，更邀請著名學者田長霖主持創新科技委員會制訂發展藍圖，建立科學園、數碼港等，可惜到頭來又變成「八萬五」不存在；依家政府又話要引領香港實現國際創新科技嘅願景，又要破格招攬人才助創科產業更蓬勃發展！阿哥，一早播下創科種子，廿多年後又回到最初嘅起點而唔係大豐收，你話好唔好笑？

嗱！政府近排除咗要「搶人才」，近日又公布創新科技發展政策，當中提及各種爭取創科人才嘅方案；香港科學院院長尋日喺大氣電波表示，要發展創科人才首要資源，呢句真，冇資源，唔通口旱旱、食咳糖咩？政府就話希望5年內將本地研發總開支相對本地生產總值（GDP）比率，由現時嘅0.99%升至1.3%；推動製造業佔本地GDP百分比，由原來嘅1%提升至1.5%。事實上，香港喺研發嘅投入不足，有論者亦指出，若計算企業研發投入資金佔GDP比重，香港僅為深圳嘅十分之一，可見本港工商界對本地創科業研發投資力度不大，興趣也不濃；政府又冇主動積極把握時間參與，只播種又不澆水，又冇畀佢曬陽光，創新科技產業又怎會茁壯成長呢？

呢嗱！除咗資源，另一方面就係要有人才，係懂得科學、亦懂得商業運作嘅科技公司管理人才，而香港正正就係缺乏呢方面嘅人才。是以院長又認為人才唔單止要喺本港培訓，同時亦需從世界各地引入專才，並爭取海內外人才嘅方案，希望未來香港可舉辦大型國際科學會議，加快香港創科發展。換句話講，即係政府喺「招商引智」方面不能墨守成規，要積極主動，審批人才過程不宜冗長，要靈活調整等。

香港科學院院長又指出，未來知識產權署會與國家知識產權局開展試點項目，讓香港嘅發明專利可在內地優先審查，期望將來嘅初創研發喺香港取得專利後，可直接喺大灣區行使，從而節省成本及時間，保障科研成果、提升科技公司嘅價值。各位，呢個咪就係發展機遇咯！正好利用中國龐大市場嘅優勢，吸引全球科技資源。香港作為國際自由港，喺吸引國際人才可謂得天獨厚，如果有多啲新思維，投入資源，悉心照料已埋下多年創新科技種子，以結果為目標，不再空談理想，咁「hi tech」一定係撈嘢，為經濟注入新動力，年輕人又多條創業好出路也！