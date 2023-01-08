正論：苦候三年今通關　回鄉情切終團聚

「離別家鄉歲月多，近來人事半消磨；惟有門前鏡湖水，春風不改舊時波。」唐朝詩人賀知章的《回鄉偶書》膾炙人口，對照中港封關3年，兩地親人難於見面，今日終於恢復通關，亦大有物是人非之嘆。例如有港人在內地的年邁母親，3年前還是體壯力健，3年後卻今非昔比，為人子女者益發感到親情可貴，同時更明白世事無常。有誰想到，一場世紀疫情，竟將只有一橋之隔的中港兩地幾近隔絕！

有準備今日回鄉的港人表示，得悉在內地的母親近日染疫乏人照料，深慶今次通關非常合時；又有港人思念3年無見的內地親友，不禁眼泛淚光，揚言今日一早便會出發北上；有港人因為年邁父親在內地家裏跌倒，急急預約名額起行；更有中港家庭3年來無法正常團聚，現在總算如願。總而言之，港人回鄉大都離不開一個「情」字，親情確是大於一切。

是的，中港是一家，過去每日往返兩地的人次多達40萬至50萬，一條羅湖橋或港珠澳大橋並不遙遠，搭程車便到達。詎料疫情改寫了一切，一條橋好比天涯之遠。這3年來，中港通關屢聞樓梯響，由林鄭講到現在的李家超，終於在踏入2023年即傳來好消息，1月8日成為值得紀念的日子。

截至昨晚6時，有逾41萬人透過網上系統預約出境到內地。政務司司長陳國基表示，目前每天各口岸5萬個名額沒有一天額滿，強調過關名額足夠應付需要，當局亦會安排足夠人手。若通關情況順暢，會盡快與內地商討，視乎需求逐步擴大口岸或增加名額，相信很快就可達致全面通關。他又指，明白要求跨境學童每日接受核酸檢測不理想，可考慮以快速測試代替，兩地會商討彼此同意的妥善辦法。甚至乎，連廢發泡膠箱亦有了「歸期」，可運返內地循環再用，避過發泡膠箱圍城之災。依此觀之，中港兩地邁向全面復常，指日可待。

不過，由於入境內地必須持有48小時內的核酸檢測紙本或電子記錄陰性報告，這兩天的檢測站均大排長龍，檢測承辦商是否能滿足需求，當局需要密切監察。交通方面同樣不能掉以輕心，運輸及物流局表示，運輸署緊急事故交通協調中心會提升至聯合督導模式運作，並聯同公共交通營辦商及其他相關部門和機構，密切監察交通及運輸情況，可謂應有之義。

當然，通關順暢與否，不止看一日，更看未來全面通關之後，本港的交通運力是否能夠負荷。內地發展一日千里，有指單是深圳地鐵，這3年來便新開了多條線路，預計今年連接深圳灣口岸的13號線也會通車。反觀本港基建龜行蝸步，相形見絀。要是中港恢復到疫情前每日數十萬人次出入境，本港鐵路在新車減少車卡的情況下會否不勝負荷，不由人不擔心。至於不少私營醫療機構蠢蠢欲動，推出專門招待內地客的打針套餐，以至新界北藥房重開，會否引致「爭打針」和水貨客擾民等問題，同樣不容港府忽視。