娛圈單打：哪壺不開提哪壺 虛擬老公在何方

可憐人必有可恨處。前港姐冠軍楊思琦2012年劈腿空心老倌復未婚產女，形象盡毀，被迫敗走內地。這些年，她獨力撫養女兒，盡心盡力，端的是位好媽媽，觀眾亦漸由反感變成同情。詎料2020年她突然宣布再婚並秘密誕下細仔，老公卻從未見影，連一張全家福也沒有，觀眾再次由同情轉而反感，質疑思琦妹大話連篇。

第一次遇人不淑，還可說是年少無知，但轉眼已經44歲，若兩次都所託非人，還要大話冚大話，那便不是可憐，而是愚蠢可恨了。

近日她接受內地節目訪問，再次搬「老公」上枱侃侃而談。自稱向來宅女甚少出街，豈料難得出街就一擊即中，遇上對的人。她坦言曾經擔心對方介意其單親媽媽身份，後來發現只是自己多慮，更形容老公愛屋及烏，對非其所出的女兒也很疼愛；又謂擇偶首重人品，經濟條件並非考慮之列，老公不介意她北上工作，之所以能夠維持異地戀，全靠互信、有交代、主動分享日常3招。

講得頭頭是道，但等一下，你老公呢？不是網民存心刁難，而是結婚乃係人生大事，特別是思琦妹情路崎嶇，能夠覓得好歸宿，香港觀眾也會為她高興，偏偏老公從不現身，不是很奇怪嗎？要是真的想低調處理，便不應動輒掛在嘴邊，如今卻公開暢談老公種種，哪壺不開提哪壺，人們質疑老公乃係虛擬，甚至懷疑有人只是小三，豈是無因？

想當年，思琦妹貴為6料港姐，萬千寵愛在一身，卻因為一個情字誤終身。到了今日大家終於明白，情字之所以誤終身，歸根究柢都係一個蠢字作怪。