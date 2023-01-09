娛圈單打：遲到鋪癮戒唔甩　任你幾醒都要CUT

TVB王牌處境喜劇《愛‧回家》收視一直稱霸，除了題材貼地，劇中演員令觀眾有親切感，同樣應記一功。不過，有功不代表可以不守規矩，遲到在任何行業都是大忌。偏偏家陣年輕一輩全無時間觀念，「紅衫魚」蘇韻姿忽然被飛出劇組，據知就係遲到鋪癮戒唔甩所致。

日前劇情交代蘇韻姿要去歐洲，暫別劇組，這一別是一陣子還是一輩子，目前仍是未知之數。話說不同於「廢青安」周嘉洛離開劇組後備受力捧，她至今未有新工作安排，而且早在上月初已沒有參與拍攝，離開真正原因是與其工作態度有關。高層曾勵珍向來最討厭演員不認真和遲到，之前「龔燁」張景淳便因遲到而被飛走，已是前車之鑑。

龔燁有熊若水為他求情，認衰之後終於可以回家，然而有指蘇韻姿遲到之餘還不認錯，更將責任推到助導身上，變成犯眾憎；加上入了《愛‧回家》5年有多，演技毫無寸進，最終因戲屎被逐。

平情而論，蘇韻姿未至於戲屎，飾演認真又帶點古板的書呆子也算稱職，但有一點可能她還未弄明白，自己是否無可取替？TVB新人輩出，競爭來自四面八方，單是每年的港姐便出產一批又一批落選佳麗。蘇韻姿既非無人能及的天后級別，別人也就毋須死忍，何況觀眾都是喜新厭舊，換另一個更珍惜機會的新人入組，很快便會把她忘記。

當然，遲到死症不是蘇韻姿或張景淳獨有，基本上年輕一代大都有此問題。講真，娛樂圈遍地靚仔靚女，人人條件差不多，有時候誰能跑出，可能就是看誰更懂得守時這些美德。