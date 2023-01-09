正論：入境人數遜預期　市道復甦待觀察

萬眾期待的中港通關昨日首日展開，落馬洲口岸離境大堂人頭湧湧，不少港人趕搭第一班車入境內地。與離境大堂大排長龍相反，入境大堂冷冷清清。截至昨日下午4時的臨時數字，共有逾3.6萬人經陸路口岸過關，當中逾2.8萬人出境。即通關首日來港內地客只有約8,000人，難怪上水一帶的商戶大表失望。

特首李家超偕政務司司長陳國基等官員前往口岸了解首日運作，表示滿意整體運作，並會視乎農曆新年前後情況，務實部署下一階段安排。官媒則報道，深港將於本月15日前研究下一階段通關安排。姑勿論如何，首日通關秩序良好，港鐵運作正常，沒有出現亂子，對下一階段增加甚至撤銷出入境配額奠下基石，誠為好事。

商界均期望通關後內地旅客會來港消費，振興疲憊的市道，奈何如意算盤暫未打得響。上水「藥房街」一帶可見，來港辦年貨的內地旅客寥寥可數，有經營藥妝店的東主更慨嘆「連一個內地客都見唔到」，對未來生意只能抱持觀望態度。有內地旅客則覺得「香港乜都貴」，所有東西都比疫情前起價，惟因為香港貨品質素較有保證，故仍會來港消費。

誠然，經過3年疫情肆虐和封關影響，不可能一下子要求香港回復到疫情前的繁華，也不能寄望內地旅客一下子便絡繹不絕訪港，所有事情只能按部就班，尤其是本港疫情同樣熾熱，俱打擊內地旅客訪港信心。另一方面，2019年黑暴激化中港矛盾，部分港人陷入歇斯底里，逢中必反，內地旅客記憶猶新，影響訪港意欲不足為奇。萬事起頭難，通關還是剛剛恢復，對市道的刺激作用仍需觀察，即使暫未如預期，亦毋須過於悲觀。

惟不得不提，封關3年，內地旅客的消費模式已有了很大改變，網購成為主流。別說內地電商平台本來就很發達，就連一些保守國家如日本也向海外消費者招手，網購變得很方便。既然網購選擇眾多，內地旅客不一定要親身來港購物，港商如何爭取更多內地旅客來港消費，必須重新思量。

當然，有危也有機，特別是在中美角力愈演愈烈之際，外國提出許多針對內地旅客的入境檢疫措施，部分已到了不合理的程度。在這樣的背景下，香港打開大門歡迎內地旅客，顯然佔有優勢。高官表明會做好打擊水貨客的措施，確保不影響民生，這是應有之義。香港作為旅遊城市、好客之都，絕不能再讓反水貨客的激進示威重現，而前提是港府必須做好管控。須知香港是自由港，打開門吸納四方客，若部分港人仍抱持逢中必反、自以為高人一等的態度奉客，內地旅客過門不入絕非不可能的事，重振旅遊業打救經濟的期望便隨時落空。

總而言之，中港是一家。大量港人昨日甫踏足內地擁抱親友，分隔3年的思念煙消雲散，那種激動和喜悅令人動容，也印證了血濃於水的道理。港府今次的應對準備顯然比外界預期為好，相信不久的將來，中港便可實現全面正常通關。