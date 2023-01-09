功夫茶：物理治療要轉介　廢時失事逼人捱

香港人生活忙碌，為咗搵兩餐頻頻撲撲，捱多兩捱身體自然容易勞損；就算係白領一族，可以日日坐辦公室，都有唔少人因坐姿唔好，搞到周身骨痛！喺呢啲時候，接受物理治療就有助紓緩痛症，減輕打工仔嘅痛苦。之不過，喺香港地想話搵個物理治療師睇睇，過程絕不簡單，必須要由西醫轉介，過程轉折、浪費時間不在話下，仲要使多筆錢去睇醫生，認真廢時失事！於是乎，坊間近期愈來愈多聲音，促請政府盡快修訂《輔助醫療業條例》，容許市民毋須西醫轉介，就可以接受物理治療！

是咁的︰長期病患者關注醫療改革聯席尋日就公布咗，有關物理治療轉介制度嘅問卷調查報告，喺474名受訪者之中，有超過九成人贊成容許病人豁免轉介，直接接受物理治療；又有七成人係唔認同現行嘅轉介制度，更加有逾三成人認為喺任何情況之下，都可以直接接受物理治療，明顯係回擊現時坊間嘅反對聲音！

查實對於接受物理治療應否豁免西醫轉介，坊間都激辯多時！贊成豁免轉介嘅一派以病患居多，佢哋大多有切身經驗，明明只係簡單嘅腰痠背痛，為咗可以拎到轉介信，被迫要睇咗西醫先；之但係醫生問完診之後，藥都未必需要開，就直接寫封轉介信畀病人，去接受物理治療；站喺病人嘅角度，自然覺得睇西醫係一段「冤枉路」，況且睇醫生唔係免費，就算唔開藥，診治費都講緊幾百至一千蚊不等，病人梗覺得係一筆「冤枉錢」！

之不過，以醫生為主嘅反對一派並唔係咁諗！佢哋認為腰痠背痛唔一定肌肉筋骨咁簡單，亦可以係大病嘅徵兆；諸如部分心臟疾病、癌症等，初期症狀都包括肌肉疼痛；反對派就擔心，假如豁免咗轉介，有可能導致重症病人延誤治療咁話！

遇上「公說公有理，婆說婆有理」嘅時候，點算好？不妨參考吓世界各地嘅做法！有物理治療國際組織早喺2021年進行調查之後指出，喺全球117個成員國之中，有31%已經實行全面嘅物理治療免轉介制度，又有44%成員國容許市民喺某些規範之下，選擇免轉介接受物理治療；至於必須由醫生轉介先可以接受物理治療嘅成員國，只係得25%，而且比例持續下降。呢項數據足以反映，物理治療免轉介制度查實係世界大趨勢，而且香港已經落後於世界！

原因其實好簡單，皆因要求病人必須先睇西醫，唔單止病人要行冤枉路，而且醫療資源亦被佔用，增加公營醫療系統壓力！唔係話反對派嘅擔心無道理，之不過大病嘅症狀又點止肌肉疼痛，況且大部分人就算未睇醫生，已對腰痠背痛嘅成因心中有數，何必要強迫佢哋去睇西醫呢？更重要嘅係，喺香港執業嘅物理治療師都具備專業資格，有專業判斷能力，遇上成因不明或有可疑個案嘅時候，轉介番病患去睇西醫，咪可以避免延誤治療囉！