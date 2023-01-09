世界視線：全球化探索演變　新和平尋求發展

中美角力、新冠疫情以及俄烏戰爭，使世界舊有秩序受到衝擊，全球政治經濟發展走上新的路向，今天讓我們檢討全球化及國際和平共存兩項。

一、去全球化及全球化2.0。

首先是全球的商貿方面，上世紀八、九十年代，以美國為首的西方國家推行全球化的分工，將人力集中及污染生產外移，只保留高科技研發及服務行業。但進入21世紀，西方先進國家消費品工業生產依賴發展中國家供應，連重要工業生產的組件也形成供應鏈的依賴，例如美國F35戰機及波音飛機生產就依賴中國的稀土金屬及零件，因此它們不少出現大量貿易赤字，加上本身服務業因新冠疫情大減，為擺脫依賴及貿赤，美國政府就想和中國脫鈎及去全球化，連德國這工業大國的政府，也不斷強調工業不能太依賴中國的供應鏈。

反而西方國家之外，就出現互相更大經濟及貿易聯繫，它們之間衍生了「全球化2.0」，例如區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）就發展到佔全球30%的GDP。中國過去3年對西方以外的國家出口倍增，這方面的中國貿易額已超過其與歐美之總和。因此，中國開始擺脫過去對歐美出口的高度依賴，中國內部經濟及對西方國家之外的出入口貿易，反而成為經濟發展的命門，另外當然是一帶一路向非洲及南美的新全球化延展。

二、世界和平安全新方向。

第二次世界大戰後，美國及北約一直吹捧自己是世界和平及安全保護者，建立以歐美政治意識形態、所謂民主自由人權為標準的「美國式和平」（Pax Americana）。結果這70多年美國發動了百多次侵略戰爭及不少政治顛覆，徹底暴露其自私自利的霸權主義，使所有弱國覺得它是愈來愈可怕的殘害摧毀者。

如今世界各國更意識到國際間需要的是政治不干預及擺脫顛覆的和平共存，上海合作組織的出現，就是鮮明例子，成員國要合作解決內部問題及共同對付外來的軍事政治干預。為何印度與巴基斯坦、伊朗與沙特阿拉伯這兩對死敵，居然同樣要加入？這證明它們了解到彼此之間有利益衝突，但也更要在周邊國家及國際關係下和平共存，不再受霸權擺布、支配、指令及制裁，不被挑撥與鄰國鬥爭，而是尋求對話解決爭議。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻