內地疫情防禦政策的轉折，或來自部分專家的過於樂觀估計，最近中央政府也要公開闢謠，說新冠疫病不是相等於流感，而是嚴重許多。改變政策時一刀切地放開，會是估算不足。因為準備不夠，不少城市公共醫療負擔沉重，患病者及其家屬面對不少困難。如海外情況，老弱病殘是高危群組，放開防疫自必然對他們帶來打擊。

內地公布的死亡病例少，可能是標準不同，即使比率低於歐美，病歿者也在增加，對社會帶來傷害。而部分專家否認有長新冠的後果，是漠視海外情況，未能認真對待後遺症，也會因此忽視多次重複患病的機會和因此可能帶來的重症率上升。

從經濟角度看，內地放開防疫措施是無可厚非，經濟若仍然受制於清零政策，可能出現大的滑坡，引發出許多潛在的結構危機。內地就業當中，佔大比率是缺乏年薪保障，多是按勞取酬，手停口停，經濟低迷，使不少家庭生計困難。3年防疫，社會積累的儲蓄已近衰竭，且烏克蘭戰爭的啟示是美國對俄對華都是不斷壓迫，不會緩和。中國為保國運，面對美國正在加強的圍堵脫鈎，經濟上不能不全力應對。

清零政策帶來與海外隔離、經濟暫停，都會使中國不易應對美國聯同西方施加的壓力。元首外交可打開國際政治局面，但若沒有強大經濟力支持，將會事倍功半，也難守住已得的成果，亦錯失時機，不能利用烏克蘭戰爭的時機再次如2008年那樣乘勢而起，鞏固復興的勢頭。

放開防疫必然有其代價，加以初期估計過於樂觀，結果未如理想。不過，疫情高峰似過，農村蔓延有限，只要加強對老弱照顧，中國的體制、中醫與家庭照顧的能力都發揮作用，只要政府在宣傳動員工作吸取教訓，小心謹慎，還是依照摸着石頭過河的科學方法應對疫情轉變的眾多未知因素，靈活處理，相信當可克服。疫情受控則經濟政策便可起作用，西方以中國疫情來強加限制亦難以得逞。

不過，西方排華是既定政策，中國與其全力爭執，倒不如盡快開拓非西方的廣大天地。擴大中國的內循環與非西方國家結合，助己助人，聯結非西方國家抗衡西方，進一步改變全球正在變化的格局。這是一帶一路倡議啟動的大方向，現在更應加強，擴至為全方位的政策取向，不僅只是貿易。