誰都不能否認，社會主義和資本主義的制度矛盾與由此衍生出來的政治、經濟、文化、國家關係、外交博弈、軍事衝突、意識形態等矛盾的客觀存在。這些矛盾的表現形式，可以是對抗性的，也可以是非對抗性的，由具體事項和條件而定。中央政府在解決香港回歸問題時推出的「一國兩制」，是解決這些矛盾的創新方法，初心和基本方針是把社會主義、資本主義的矛盾規管在「一國」憲政框架下，化解矛盾，不要發生對抗性，以保持香港的長期繁榮穩定。中央的初心和基本方針一直沒變。

回歸20多年來，代表資本主義的政治力量、為美英為首的國際資本服務的反中亂港勢力，把「一國兩制」框架內的矛盾蓄意搞成對抗性，發生了動亂和暴亂，試圖顛覆「一國兩制」，危害國家安全。儘管如此，中央還是堅定貫徹「一國兩制」不動搖，用《港區國安法》、中央全面管治權、愛國者治港，以及對香港的行政、立法、司法制度和上層建築領域進行必要的整頓和改革，規管平衡社資矛盾，消弭對抗性。

消弭對抗性，首先就要除惡務盡，一網打盡反中亂港勢力。香港回歸後不斷生亂，資本主義的力量不斷挑戰「一國兩制」、挑戰中央，就在於英國部署撤退時，培養了一個逢中必反、逢社必反的政治上反對派，他們把反對行動不斷推向激進，激化矛盾，把本來非對抗性的矛盾推向對抗性，暴亂、攬炒、煽起「港獨」，引美英干預香港和國家事務。中央曾經一忍再忍，希望以包容態度和方法，防止矛盾升級到對抗性；反對派則視中央乃軟弱可欺，得寸進尺，愈鬥愈兇。很明顯，此為人禍，不剷除這個團夥，人禍難絕，遇有時機就會捲土重來。

其次，消弭對抗性矛盾，還要在香港的社會環境、社會土壤下工夫，這包括香港的教育、文化、媒體、意識形態領域清掃殖民統治影響，以及一切崇洋媚外、反共仇中影響，讓愛國主義成為思想主流、文化主流。