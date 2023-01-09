作為世界第二大經濟體的中國放寬防疫措施，啟動復常之路，新的一年經濟表現應可看高一線，成為引領全球經濟的主要動力。可惜樹欲靜而風不止，美國無事生非，為了圍堵中國，肆意破壞產業鏈和供應鏈，導致世界失序，成為疫後經濟復甦的最大阻力。

儘管中國放寬防疫後出現疫情高峰，經濟受到一定衝擊，但以中國政府的治理能力和民眾的抗逆力，相信很快就能克服困難，逐漸走上正軌。部分華爾街大行對中國投下信心一票，花旗銀行預料今年中國經濟增速加快，按年增長可達5.3%；摩根大通較保守，也預料今年中國經濟可以錄得4%以上的增幅。相對於美國和歐洲經濟大概率陷入衰退，中國明顯更勝一籌。

但也有一些不同聲音，部分西方學者和媒體出於慣性偏見，照例唱衰中國，甚至頗有「崩潰論」的味道。他們認為中國受到疫情影響，未來兩、三年經濟將會面臨嚴重問題，反而美國等西方國家經濟表現將更優異云云。這分明是睜眼說瞎話，過去3年疫情期間，中國經濟增速是美國的3倍、歐盟的5倍，孰優孰劣，難道還需要爭論？展望2023年，美國和歐洲依然備受通脹困擾，無可避免將繼續採取緊縮性財政政策，反觀中國通脹一直保持低水平，有足夠空間和手段調控經濟。數字不會騙人，無論是實際使用外資金額，還是流入A股的北向資金，最近的增長趨勢都較為明顯。這說明一個事實，外媒不斷唱衰中國經濟，卻擋不住外資用腳投票，畢竟商人的觸覺最敏銳也最真實。

當然，美國是不會輕易收手的。隨着世界各國逐漸走出疫情，經濟恢復正常化，「抗疫」終將退出歷史舞台，「競爭」將再次成為主題 。最近美國除了加緊對中國半導體產業的圍堵，還推出《降低通脹法案》，連歐洲盟友也受到打擊。在後疫情時代，各國本應齊心協力，共同促進經濟復甦，偏偏美國出於私心，既不守貿易規則，又肆意干擾供應鏈，導致世界經濟秩序大亂，嚴重窒礙疫後復甦。

幸好這個世界已不再是美國說了算。以中國為代表的新興國家不斷崛起，對全球經濟的影響力日益增加，上合組織及金磚國家已足以和G7分庭抗禮。美國繼續倒行逆施，只能更加令人反感，把自己置於世界大多數國家的對立面，遲早連歐洲盟友也避而遠之。