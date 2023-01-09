香港黃人出名頭腦簡單，滿嘴歪理，他們最愛將民主自由人權掛在嘴邊，總之，舉凡有所謂民主選舉的地方就是好的，中國和香港則是無人權、專制封建野蠻的。如今好了，他們最推崇的民主台灣，究竟是怎樣維護民主呢？又是怎樣看待香港人呢？

台灣內政部移民署早前發布「港澳居民不得從事活動一覽表」，共列出9項港澳居民不得從事的活動，包括不得參加選舉造勢活動或助選活動、參加遊行、抗爭等政治性質公眾活動；不得進入軍事國防地區，國家實驗室、生物科技、研發或其他重要單位；不得至各軍事基地、要塞堡壘窺視、拍照或攝影；不得未經許可工作；不得接受媒體邀請訪問等。

有關公告一出，各方嘩然，儘管台灣當局表示只是「誤植」並下架，但如此巨細無遺的誤植，三歲小孩也不信，可見蔡英文由始至終只當香港黃人為用完即棄的Condom。但奇怪的是，部分知名黃人KOL對此近乎噤聲，完全不作評論；另外一部分則忙不迭為民進黨護航，反怪本港「黨媒」對此大做文章，振振有詞謂「如果在台港人係二等公民，咁國安法下嘅香港人算係乜？」做奴才做到顛倒黑白，毫無底線，都可謂令人大開眼界。

魯迅明言：「若是從奴隸生活中尋出美來，讚嘆、陶醉，就是萬劫不復的奴才了。」顯而易見，這班逢中必反的黃人已到了萬劫不復的奴才地步。蔡英文過橋抽板，呃選票成功連任後，壓根兒不想接收香港黃人，特別是無錢的香港黃人。有些黃人以為手執數十萬港元過台灣便可做大爺，結果由2019年等到2022年都無法取得定居許可，最終只能黯然離台。難為有些奴才還要為蔡英文保駕護航，完全不要臉，可悲可恥。