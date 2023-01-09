美國共和黨領袖麥卡錫幾經蹉跎，終於成功當選新一屆的眾議院議長，此君素來不安本分，大抵比上一任議長佩洛西更愛惹是生非，他繼任後想必會密鑼緊鼓，籌備竄訪台灣。佩洛西與麥卡錫是基於美國的政治利益，才會一而再地對台海打主意，但台灣就該有自知之明，須認真衡量，這樣的遊戲你是否玩得起。

近日，一位曾任職台灣空軍的中將公開指出，解放軍戰機飛抵寶島上空只消3分鐘時間，但台軍戰機要升空攔截，起飛過程卻需6分鐘，他因此對台島的空防能力大表憂心。

以往，海峽兩岸有不成文規矩，就是台海之間有一條中線劃分，彼此互相尊重，不會侵犯對方的空域，但自從去年8月佩洛西竄訪台灣，嚴重挑釁了「一個中國」的原則，北京從此就再不客氣，解放軍隨即舉行一連串軍事演習，更一舉突破了台海中線。往後，解放軍戰機在「中線」兩邊來回，早已成為常態，一旦當真要進擊台島，確實是3分鐘內便可飛至台北上空，台灣空軍近乎是無險可守。

以此觀之，佩洛西訪台，其實是帶去了一個禍胎，而且這個胎還在不斷膨脹，使原本具有安全保障的台海中線從此消失，也使寶島空軍遇襲時，失去了大量準備應對的時間。

所謂「一之為甚，其可再乎？」蔡英文政府在去年迎接佩洛西往訪，已經錯了一次，這個過錯再難彌補。如今新一任的美國眾議院議長麥卡錫，又準備獻上另一次死亡之吻，台灣執政者要是聰明的，理當敬謝不敏。奈何台灣領導人蔡英文卻是個糊塗蟲，人家向她招手，說要吻她，便忘乎所以，一溜煙地迎上去。小英卻不明白，由此而帶來的後果又會有多嚴重！