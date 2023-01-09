烏克蘭防長列茲尼科夫表示，基輔為執行北約的任務而流盡鮮血，希望文明的西方國家提供武器及彈藥。烏國領導層如非鬼迷心竅，也不會淪落至今天的悽慘下場，這完全是咎由自取，怨不得人。

正如列茲尼科夫指出，北約於去年夏天的馬德里峰會中，將俄羅斯列為最大威脅，烏克蘭現時面對俄羅斯威脅，並執行北約的任務。此前有不少人一直被西方灌輸的一套所蒙蔽，以為烏國在對俄開戰一事上處於被動，如今烏國防長鬼拍後尾枕，間接道出了真相，烏國不知多主動搶韁，就算不是北約成員國，也要撲出來執行任務。

問題是，若果烏克蘭有能力戰勝俄羅斯，那尚且無話可說，然而，越俎代庖的結果竟是包括首都基輔在內等多個城市被炸成頹垣敗瓦，人民流離失所，不少人選擇逃離家園，部分國土如今更已變成俄國領土。這便不是烏國防長所說的犧牲了烏國，沒讓北約流血，而是基輔領導層不自量力，主動討打，沒有帶眼識人了。

情況就好比兩個敵對多時的幫派，其中一個不但早年搞散了對方一整支旗，還吸納了對家若干堂口過底來當自己的小弟，惟依然未感滿足，要將圍堵一直搞下去。去年，一個奀挑鬼命的年輕人躍躍欲試，很想加入此野心勃勃的幫派，於是自告奮勇說要為這社團頂，代為出頭向對方叫陣，希望大佬會識做。可是事實證明那大佬就是眼見既然有便宜之人可用，那麼使點安家費，兼為其送上開山刀、牛肉刀又有甚麼問題？之不過，說到槍枝等極具殺傷力的武器，當然是能拖便拖。

無知年輕人被黑社會吹噓的忠義蒙蔽，信納大佬冠冕堂皇的藉口，對其大費周章搞這搞那，到頭來還不是為了錢銀利益的事實卻視而不見，這能怪誰？