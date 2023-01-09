廉署最近偵破歷來最大宗涉及樓宇維修工程貪污案件，拘捕近50人，涉及10項屋苑維修、升降機優化工程，涉款達5億元。筆者形容這些人是吸血鬼，參與圍標與賄賂人員，包括建築工程集團主腦、工程顧問、承辦商、中間人、物管公司職員、法團核心成員及業委會成員。當局須盡快修訂《建築物管理條例》並作優化，加大力度保障業主權益，也須加大宣傳，讓市民接受市建局提供的「招標妥」受資助服務。

香港有不少舊樓欠維修保養，筆者服務的九龍西，樓齡逾40年以上的更是全港之冠。根據現有建築物條例，樓齡逾30年者，屋宇署可向相關業主發出強制驗樓令，其後若收到修葺令，大廈業主須按屋宇署指示進行樓宇維修。政府近年推出樓宇更新大行動2.0、消防安全及升降機優化資助計劃，雖然當局每年發出驗樓令或資助會限制於一定數量，但業主面對樓宇更新分擔開支的機會無疑也增加了。一個屋苑大維修開支達數百萬至數千萬元不等，業主動輒也要分擔10萬元開支，雖然當局有推資助計劃，減輕樓宇租值較低業主的負擔，但若居民的血汗錢遭不法分子以誇大工程標價騙去，確實令人髮指。

政府數年前已就《建築物管理條例》修訂作廣泛諮詢，並有明確立法方向，可是當局至今仍未向立法會「交功課」。立法之餘，當局也須加強民政總署在物業管理事務上的角色，例如業主必須明白參與法團及業主大會的重要性，因為現時條例仍停留於10年前，任何大維修的決定，業主大會只需有10%業主出席，獲過半數支持便拍板。當局已建議加大至20%，修例是迫在眉睫。而市建局的「招標妥」服務，當局應作更好的推廣，讓業主享有獨立第三方估價及在招標上獲提供意見。