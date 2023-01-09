年近歲晚，黑暴處處遇着黑，港台兩地的黃營黑暴圈子內瀰漫現代版四面楚歌，「楚歌」是台灣歌星姚蘇蓉的成名作《負心的人》！他們紛紛詛咒黑暴的負心人。

黃營以為壹傳媒爛船都有三斤釘，炮製假消息圖標尾會，炒上炒落，舞高弄低，誤導散戶，點知本月12日起仆街瞓直，將被香港聯交所除牌，再不能掠水了。「壹」股票從此變廢紙，惟有請姚蘇蓉出場，唱句「我悔恨，我悔恨，我悔恨對你癡心，啊啊啊啊，負心的人，負心的人」。不過，廢紙可環保作溪錢，留待他日燒給負心的人吧！

「往日的海誓山盟，像春夢一樣的無痕。」民進黨頒令，逃台手足「九不得」。台獨變臉快過打防疫針，手足們才驚醒，為何不早諳姚名曲《負心的人》？她早響「無限的愛，換來無限的恨，到頭來剩下我一個人」。蔡英文不是撐港人爭取民主嗎？為何禁手足在台的民主活動，及不得參加任何選舉造勢或助選？蔡英文不是撐「反送中」嗎？為何不許手足在台參加遊行、抗爭和演說等政治性質公眾活動？蔡英文不是強烈反對《港區國安法》剝奪港人民主、破壞「一國兩制」嗎？為何禁止在台手足進入或接近軍事防衞地區、軍事基地等等，豈不是雙重標準的政策和態度嗎？怪不得被「癲狗」在台狂吠。蔡英文不是撐港人爭取人權和自由嗎？為何禁手足涉台認為違反秩序之行為？連做工搵食都要先得許可，不得接受媒體邀請上電視節目發表意見……不得違反其他法令有明確規範之行為，試問何來人權和自由？蔡英文比專制更專制，手足只是台獨選舉的「人血饅頭」而已。

「我悔恨，我悔恨，我悔恨浪費青春，啊啊啊啊，負心的人。」手足連紙巾都不如，用完即棄！