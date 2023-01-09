內地從尋日開始對新冠病毒感染防控措施調整為「乙類乙管」，列明社區居民根據需要「願檢盡檢」，不再展開全員核酸篩查，亦不再隔離感染者、判定密切接觸者、劃定高低風險區。尋日起依據國境衞生檢疫法，不再對入境人員及貨物採取檢疫傳染病管理措施。新版防控方案列明，輕型病例可以居家自我照顧，一切防控措施嘅調整，已不把新冠病毒當回事！

一橋之隔嘅澳門，尋日起緊隨內地步伐，把新冠病毒感染列為風土病，確診者毋須申報及隔離，症狀不重嘅感染者可以上班；至於「健康碼」，亦將停止紅、黃碼功能。不過，為咗防止太多人購藥返珠海，實施限藥令，禁止自攜過量嘅止痛退燒藥、複方感冒藥、化痰止咳藥及新冠快速抗原檢測試劑離境。

至於本港，自上月14日起免除市民進入指定處所掃描「安心出行」二維碼，創新科技及工業局局長孫東日前喺臉書表示，隨着多項防疫措施放寬、香港與內地逐步通關，「安心出行」也開始進入倒計時，正圓滿完成其歷史使命；又指支援「疫苗通行證」嘅「安心出行」電話熱線及設於25個港鐵站嘅流動支援站尋日起停止運作，換言之，「安心出行」真正安息矣！醫管局關注通關後感染新冠病毒者會否急升而衝擊急症室，呢個擔憂並非無的放矢，皆因過去一個月公院重症者持續上升，近日危殆患者逾200名。

更令人感到不安嘅係，本港錄得於美國流行、被世衞指傳播性最強嘅XBB.1.5變種病毒株輸入個案。政務司司長陳國基就話，有核酸檢測把關，內地入境者要進入醫療體系機率小，應不會構成影響。不過，凡事應治之於未亂，司長又老定咗啲，老朽倒認為醫管局要做好「萬一」措施！