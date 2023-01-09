終於通關復常，香港熬過來了。回望抗疫艱困路，整整3年，香港在「清零」還是「共存」、「聯外」還是「通內」，一直瞻前顧後、舉棋不定，既令疫情反覆詭譎，亦使社會閉關「被隔離」，市民感受抗疫疲勞、經濟發展疲軟蹇滯，特區管治壓力沉重。所謂一關通、百關順，昨日開始的首階段通關，對防疫措施放寬但不放棄，對全面通關穩步但不停步，為聯通內地、力拚經濟踏出關鍵的一大步，但亦為特區政府帶來2023年的第一條難題。

持續3年的抗疫搏鬥，特別是第5波疫情出現之後，香港無力「清零」已成客觀事實，感染個案反覆加重至日增上萬例，死亡個案亦在高位徘徊，再而在面對中西方防疫策略落差懸殊的夾縫時未能果敢決斷，自陷於左右為難甚至「兩頭唔到岸」的窘境，而變相「閉關自守」的折衷，進一步暴露和激化窒礙社會和經濟發展的深層次矛盾，管治警鐘一再敲響。

防墮泛政治化陷阱

香港防疫措施近月大舉放寬，已接近全面對外通關，而隨着內地昨日起全面對外開放、取消入境人士集中隔離檢疫制度，香港與內地通關亦水到渠成，正式邁進後疫情時代。然而，大家對於新一波的政策轉向，就「控疫情、振經濟」可能產生的機遇和挑戰，做好了準備嗎？

可以預見的是，在目前的地緣政治、意識形態和話語格局下，政治凌駕防疫始終是陰魂不散，確診人數被聚焦、偏信網上傳言而輕忽官方數據、「預早」出台「專屬」於中國外遊人士的嚴格篩檢措施，都似成「新常態」，政府應進一步周延部署和加強公民教育，協助市民和社會對疫情發展和通關安排有理性認識，並以平常心看待，防堵墮入「泛政治化」或「非中國化」的陷阱。

隨着政策改變，疫情難免會出現反彈，對公共醫療系統、藥品供應以至交通配套等各方面都會帶來一定壓力甚至混亂，但除非出現重大變故，否則只屬疫後復常的陣痛，而不應自亂陣腳。須知道，通關復常對香港意義重大，既體現中央對香港民生訴求和經濟發展的重視，更有助於香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，有利於推動香港實現更好的發展。因此，無論從哪個角度去觀察，通關絕對是好事，大家的關注點是應如何把好事辦好，再藉此加快共建粵港澳大灣區的步伐、加大融入國家的發展大局，為香港引入內地活水，振興已疲弱的經濟，實現長遠的發展目標。

疫情下，不少家庭長期被迫分隔兩地，港人北上經商、就學、就業亦受阻礙，通關是「及時雨」式的安排，如何傾聽及重視民意訴求並作出積極回應，如何做好輿情話語的掌握和管理，如何防堵反對力量的誤導和干擾，如何把握通關後的發展機遇，實現「挑戰雖然艱困，風險仍屬可控」，將是對特區管治的重大考驗。