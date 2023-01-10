世界視線：中國拉攏土庫曼　保西疆及天然氣

1月6日，土庫曼總統別爾德穆罕默多夫與習近平在北京會面，是他獲選為總統、接替其父親後第一次訪問中國。土庫曼為聯合國承認的永久中立國，在國際上一直不參與多邊組織，以中亞為基礎的上海合作組織獨缺土庫曼。

土庫曼與中國、俄羅斯關係不錯，新總統上任後，十分重視與中國的關係，或許會是該國打破孤立的開始。公報報道兩國提升至全面戰略夥伴關係，習近平更表示願同土方推動構建中土命運共同體，層次高於中國與中亞其餘4國。中國的命運共同體包括柬埔寨、老撾、緬甸，泰國與巴基斯坦於去年11月加入。中國表示願與土方構建命運共同體，反映出是中國要求，但土庫曼沒有答應。不過，兩國關係升級，僅次於中國與哈薩克斯坦的永久全面戰略夥伴關係，也足以顯示關係的改善。中國急切與之建命運共同體是對土庫曼的特別重視。

一是土庫曼是中國從中亞天然氣進口的主力，當烏茲別克斯坦的供應大減，中國的西氣東輸項目便全靠土方供應。2021年中國從澳洲進口液化天然氣超過從土庫曼管道的進口，但澳洲屬美國的五眼聯盟，對華供應未必可靠。中國近一年與俄羅斯、卡塔爾、土庫曼簽訂長期天然氣供應，包括管道與液化天然氣，目的是在中國工業經濟進一步提升時，保證天然氣的供應，不受澳洲的政治敲詐。中國積極參與土庫曼天然氣的探測和生產，也已有3條通華輸氣管道，與從俄羅斯、緬甸輸華的鼎足三立，全產業鏈的發展潛力更大，中國若能保證與土庫曼的關係，一如巴基斯坦，勝於政治上不大穩的哈薩克斯坦，對中國的能源安全意義巨大。

二是中國正着力打通西進中亞、南下印度洋與伊朗的通道，中吉烏鐵道若能經土庫曼接連阿富汗、伊朗、巴基斯坦到土耳其，便開拓中亞、中歐班列的南線，減輕北線經俄羅斯的政治風險。土庫曼在中亞扼咽喉位置，戰略意義重大，此所以美國亦努力爭取，希望在失掉阿富汗之後可進入中亞抗衡中國與俄羅斯。土耳其也企圖推動阿塞拜疆和土庫曼作為突厥國家中天然氣生產主要國家合作，以天然氣經土耳其供應歐洲。在眾國爭相拉攏之下，中國要鞏固與土庫曼關係，便不惜建議兩國為命運共同體。

研究所所長 陳文鴻