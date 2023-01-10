產評：打好全球人才戰　經濟榮景方復見

中港兩地正走出持續3年的疫情，逐步邁向全面通關，讓經濟活動復常，這不僅能止住香港經濟尋底，也是香港應對全球人才荒的先決條件。事實上，一場疫情改變了全球商業和工作模式，通脹下企業在控制人手和成本處於兩難局面，全球職場皆出現「怠工」現象，加上人口老化與少子化等長期結構性問題，不利生產力，將經濟推向長期衰退的邊緣。作為國際城市，香港得認清形勢，全面制訂爭奪人才的綜合戰略，切實執行，才有望應付新時代的需要。

雖然如今全球多地已重啟經濟，但新冠病毒變種之聲仍不絕於耳，且這3年不少人感染新冠後身體狀況未如前，部分習慣減少消費支出，又或依賴政府補助，對工作感怠倦，提不起勁重新全面投入職場。此外，疫下商業模式轉變，不少經濟活動都透過網絡進行，部分工種已徹底轉變，可見疫情仍在深深影響全球生產力。如何協助職場中人提升技能，轉型融入新的商業模式，優化人力資源應付經濟發展，當是各地政府疫後振興經濟的一大挑戰。

全球進入新經濟時代，新產業的人才需求殷切。科技創新的能力已成一地經濟競爭力的重要指標。人才是第一生產力，沒有人才，科技創新只能淪為空言。故各地除了要應付疫後職場轉變的後遺症，還得審視投資、移民、稅務等政策，以提升吸引海外人才的條件。

不過，如今單靠「錢」實不足以解決人才荒的問題。除了工資之外，生活環境、經營理念、長遠前景等綜合條件，缺一不可，若香港連這些都做不好，「留人才」都未必做得到，莫說是要向外「搶人才」！

不得不承認的是，過去兩年移民潮下，香港流失了14萬流動人口，令香港在這場人才戰上大大失分。人貴自知，香港最大的條件限制是市場太細，資源極為有限；但香港的獨享競爭優勢，就是靠內地龐大的市場。因此，如何更好地融合兩地經濟，彰顯香港與內地聯繫的獨特優勢，為人才提供秀麗的發展願景，就成為香港追回失地，爭奪人才的關鍵之一。

除了吸引海外人才外，如何優化本地教育，提升香港人才競爭力，自然也是重要一環。參考新加坡的做法，香港得在傳統教育與應用教育之間取得更好的平衡，加強學界與各業界之間的聯動協作，培訓戰略產業人才，若在人力資源培訓方面繼續原地踏步，單靠在海外吸納人才，只怕遠未能滿足發展所需。

面對全球少子化、人口老化等結構性問題，人才荒不是疫下的短期現象，而是關係到可持續發展的長期問題。為此，各地都在大開方便門，廣招人才。始終「良禽擇木而棲」，香港要突圍而出，就得從改善僱員權益（包括工時和工資）與生活環境（如居住、教育等，滿足家庭、工作與生活平衡等訴求）、明確產業以至區域發展目標和願景，提升綜合競爭力着手，始有望實現鳥集鱗萃、鸞翔鳳集的效果。切忌一味靠把嘴、自吹自擂、自我感覺良好，經濟戰略繼續不到位，最終只會落得慘敗下場！