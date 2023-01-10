功夫茶：八大領域招人才　港官自吹具優勢

係人都知一個國家、一個城市，甚至一間企業，人才都係好重要。講到人才，香港正面臨「人才荒」！阿哥，唔好話人才，連勞動人口都大量流失，特首嘅《施政報告》都坦承過去兩年本港流失約14萬勞動人口，勞福局局長孫玉菡都指出，流失嘅勞動人口多達三分之二屬於高技術人才，難怪政府近排發開口夢都掛住「搶人才」！

呢！政府早前推出「搶人才」計劃，引起立法會議員和社會廣泛討論。多數港人無不質疑：本土人才尚且留不住，又憑乜嘢去搶人才來港呢？稍為留心吓新聞，都知連教師、中一學生、醫護等都流失唔少。之不過，高官就老神在在，話本港「固有吸引力」未減，好似背靠祖國、聯通世界、稅制及普通法制等優勢，何況疫下流失人才情況非香港獨有，總之最緊要「定」，要有信心，毋須郁吓就同新加坡作比較喎！

實情又如何？孫玉菡尋日就指出，高端人才通行證計劃自去年12月18日推出後反應超乎預期，至今已接獲近3,800份申請，當中約六成獲批；香港招攬嘅人才圍繞包括創新和科技領域等八大領域，與新加坡對比各有優勢云云。剛結束新加坡訪問行程嘅孫玉菡喺接受當地媒體訪問時就侃侃而談香港希望招攬嘅人才，主要圍繞中央喺「十四五」規劃中支持香港發展嘅8個領域，包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐、亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及區域知識產權貿易中心。

嘩！都真係唔講得笑，剎那間要招咁多人才，就憑香港「固有吸引力」？唔通「我勸天公重抖擻，不拘一格降人才」，咁人才就會排空踏着雲彩湧港而來？你估係上帝咩？說有光就有光！呢嗱！之前有議員都以深圳為例，指當地以巨額資金和豐厚嘅住宿補貼來搶人才！港產官僚就話唔可以照搬世界各地措施，咁憑乜呢？港官就認為人才看重機遇。隨着香港和內地放開疫情管控，香港「背靠祖國，聯通世界」嘅優勢將更明確，內地經濟增長趨勢將成為巨大嘅驅動力。

香港產業單一，除咗金融就係地產，依家就話八大領域搶人才，又話創科領域尤其重要，因此，政府必須投放更多資源喺創科上，同時喺招引人才方面要積極主動，多啲新思維，靈活調整有關政策，而唔係一味強調固有吸引力及固有優勢。時代在變，世界失序，疫後經濟復甦路漫漫，阿爺也有阿爺嘅難處，香港不能一味食老本，更不應恃住「背靠祖國」而不思上進；本港與新加坡如何互補，發揮各自優勢，靠的還是自強不息，而非自吹自擂，才可寫下獅子山下香江不朽名句！