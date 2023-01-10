正論：市道復甦尚要等　年關將至如何忍

年關將至，本港市道仍未見起色，各行各業急得有如熱鍋上的螞蟻；適逢中港兩地恢復通關，各界無不盼望旅客增長，能有效刺激委靡不振的經濟。可惜的是，想像中的來港人潮未有如約而至；反之，北上旅遊或回鄉探親的港人與日俱增。此消彼長之下，市場期盼的全面復甦，恐怕尚要稍等；然而，商戶早在生死邊緣徘徊，該如何忍耐呢？

縱使在通關首天，各個口岸重現萬人空巷的盛況，然而本港7個恢復正常旅檢服務的口岸，當日合共錄得62,409出境人次，遠超46,098入境人次，足見「旺出不旺入」情況持續。雖然旅遊業界人士認為是預期之內，甚至透露本月內均不會有內地團到港，最快要到下月初才開始恢復辦團，個人遊更預計要到下月中旬才開始復甦；對於亟需重振的本港經濟而言，無疑是一大打擊！

通關初期，內地旅客來港意欲不高，與眾多因素有關。其中，內地於通關首日才同步開始復辦赴港旅行簽注，可謂是最為關鍵。不過，通關初期配額有限，本港新增確診宗數仍在高位徘徊，加上港府防疫政策與內地不協調，亦影響內地人來港意欲！

舉例而言，國務院聯防聯控機制最新印發的第十版防控方案列明，不再對感染者實行隔離措施，意味着旅客假如赴其他省市旅遊，即便染疫，只要身體無礙，仍可繼續行程。然而，內地旅客假如不幸在港染疫，則有可能被送往竹篙灣「度假」，何者更具風險，不言而喻！況且，雖說通關，但回程過關時仍要出示無染疫證明，假如旅客在港染疫，即便症狀輕微甚至無症狀，仍被迫滯留，無法回家；反觀澳門則無相關要求，何者更具吸引力，一目了然！

誠然，通關理應按部就班，復甦亦非一蹴而就。不過，這並不代表港府已大功告成，可以袖手旁觀，等待客流恢復。既發現本港的劣勢，官員自然要想方設法彌補，方能加快本港經濟復甦步伐，解救市民於水深火熱之中。

例如，港府與內地商討下階段通關優化方案時，理應全力爭取豁免旅客回程時的檢測要求，改為健康申報，本港才不至於「輸在起跑線」。另港府亦應爭取開放更多口岸、大幅增加配額，除了可方便旅客出入境，加快優化步伐，亦有助扭轉旅客現時的觀望態度，加強旅客信心。另一方面，港府亦應審視並優化現有針對確診人士的隔離政策，適度放寬輕症乃至無症狀患者的隔離要求；畢竟中港本是一國，兩地防疫要求不同調，難免招人話柄。

不只學習，推動內地旅客來港乃至推動經濟復甦，同樣有如逆水行舟、不進則退。新春臨近，有意旅遊的內地人早已開始計劃行程，倘若不盡快解決內地客對來港旅遊的疑慮，恐怕會令本港旅遊業錯失「春節黃金周」這一好時機；下一個內地「黃金周」，已是今年5月，本港百業還能堅持這麼久嗎？