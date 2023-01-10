日本岸田內閣上月中旬弄出了3份「安保文件」，一曰「國家安全保障戰略」，二曰「國家防衞戰略」，三曰「防衞能力整備計劃」。3份文件的主旨，一是日本要對付中國這個「前所未有的最大戰略挑戰」，二是日本要有「直接打擊對手領土的反擊能力」；所謂「對手領土」就是中國領土。為此，岸田內閣預期從今年起，今後5年日本的國防開支將急升至43萬億日圓，美國對此表示歡迎。

美國當然歡迎，因為日本的這套殺氣騰騰、針對中國的軍事安排皆由美國指使，是美國把日本當槍使打擊中國的組成部分。拋出了3份「安保文件」後，岸田文雄近日開始了西方之旅，訪問法國、意大利、英國、加拿大和美國。訪美時岸田將與拜登會晤，日美將會發表以「安全保障領域」為主的聯合聲明，重申「台灣海峽和平與穩定的重要性」，確認釣魚島屬《美日安保條約》第5條的適用對象，也即「日本領土受到攻擊會引發美軍行動」。可見美日聯合聲明會「夯實」日本上月弄出的那3份「安保文件」的主旨，把中國當成最大威脅、最大對手，會共同軍事干預台海之戰、干預大陸對台武統。

就在這時，日本媒體引述日本防衞省消息，計劃在接近台灣的琉球群島增建約130個彈藥庫，應對所謂「兩岸危機」；防衞省還考慮和美國商討，讓日本自衞隊可以與美軍共用在日本的基地。

毫無疑問，台海戰爭爆發，美軍一旦派兵參戰和大陸打仗，琉球將是美軍最倚重的軍事重鎮，直接捲入戰爭，如此必遭解放軍摧毀性的無情打擊，日本亦會陷入戰火；如此台海之戰不但是中國統一之戰，而且會成為中國與美日之戰，如果南韓、澳洲膽敢捲入，就會成為中國與美日韓澳之戰、亞太地區之戰。這場仗，在未動用核武情況下仍是有限戰爭。在中國家門口打的這場仗，中國完成統一沒有問題，日本還能否繼續霸佔琉球會出問題，日本將付出慘重代價。