中國放寬防疫政策後，有些國家對中國旅客採取入境限制措施，這並不奇怪，畢竟樹大招風，這年頭對中國羨慕嫉妒恨的國家多的是，何況目前中國疫情確實嚴重，而中國本身也對外國旅客採取相應措施。人們只是想不通，既然某些國家不歡迎中國旅客，為何還有不少中國人自動上門受辱？難道暫時不出國旅行就活不下去？

最近有項調查顯示，中國人出國旅遊第一目的地是日本，以致出入境管理措施一放寬，機票訂購網站即出現大塞車。但有日本網民明言，希望中國人都不要來，只有歐美先進國家的人來。對此，不知內地和香港的哈日一族有何感想？他們將日本視為「鄉下」，可人家根本不承認有這樣的「鄉親」，自作多情不是很難堪嗎？

在網上看到一個真實例子。有位中國人到南韓旅行，明明看到一間餐館的牆上貼着不招待中國人的告示，他還是厚着臉皮走進去，結果被服務員趕出來，自己也覺得很丟人，還發誓今生不再去南韓。其實，人必自侮而後人侮之，某些國家刻意針對和歧視中國人，早已是人盡皆知的事實，這位被餐館趕出來的中國旅客不可能不知道，既然知道了還要去，那就是自己的問題了，怨不得別人。

有人說得對，外國人看不起的不是我們的國家，我們的國家正在逐漸強大，連美國也不敢再輕視，外國人歧視的是那些沒有自尊的中國人。實際上，別說外國人歧視中國人，中國人也歧視中國人。台灣當局針對居住當地的港澳居民制訂9項「不得」，不是比外國人歧視中國人更嚴厲、更苛刻嗎？移居當地的香港人大多是黃絲，部分更曾經參與打砸燒搶，正是台灣當局口中的「民主鬥士」，他們尚且受到如此對待，何況是一般中國人。最諷刺的是，那班黃絲一直將台灣視為民主自由的「聖地」，如今在當地淪為三等居民，連人身自由也受到無理限制，而他們卻不敢批評，反而替台灣當局百般狡辯，真可謂鵪鶉。

所以，不要怪外國人歧視中國人，中國人也不能尊重中國人，又怎能得到別人尊重。正所謂，面子是別人給的，架是自己丟的，有些中國人好像患了被虐狂一樣，就是喜歡被侮辱，夫復何言。雖然時代不同了，在強調四個自信的今天，魯迅筆下的阿Q、狂人、孔乙己等人物依然存在於現實社會，實在可悲。