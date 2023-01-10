美國共和黨領袖麥卡錫經歷15輪投票鬧劇，終於取得足夠票數如願當選眾議院議長。顯而易見，他連黨內勢力也要費盡九牛二虎之力去擺平，當選後只能是個弱勢議長。為了鞏固地位，只能找出一個跨黨派共同「敵人」去打，中國無可避免又成為這些政客爭權逐利的假想敵。

果不其然，他在當選後首場演說中提到，將成立跨黨派委員會應對有關中國的議題，包括研究如何把流向中國的數以十萬計工作崗位帶回來，讓美國贏得這場經濟競爭。如何將流向中國數十萬的工作崗位帶回美國，他未有明言，但從美國軟硬兼施半逼半推台積電落戶美國，其方法不外乎又是向中國祭出甚麼禁令、二級制裁，另加一些稅務優惠和補貼，迫使工業回流。問題是，這樣做除了美國得益，還有誰人受惠？台積電已表明，美國建廠成本高於台積電原先預期，第一期工程原預計為120億美元，二期工程卻大幅增加至400億美元，未來資本支出將難以減少，若未能順利取得美國補助，將會大幅影響未來台積電的毛利率；加上美國對華的晶片禁令，台積電毫無疑問生意受損，股價插水，豈是無因。

美國出盡吃奶之力遏制中國，皆因這是關乎國運之戰，何況美國內部問題千頭萬緒，經濟有陷入衰退之虞，黨爭愈趨激烈，種族歧視無法化解，槍擊案此起彼伏，不將內部矛盾轉化成外部矛盾，將矛頭指向中國，美國爆發內戰恐一語成讖。然而，天要下雨，娘要嫁人，不以人的意志為轉移。即使美國多麼希望中國倒下，但中國就是遇強愈強，愈挫愈勇。科技圍堵嗎？那便加速自主研發；攪渾台海局勢嗎？那解放軍就打破台海中線；聯同西方遏制中國嗎？那就團結東盟、金磚五國以至中東、非洲。