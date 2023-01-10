日前聽一個電台時事節目，訪問中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，他表現得有點憂心，說新曆年過後，打滿3針新冠疫苗仍染疫致死的個案增加了。接着另一位防疫專家也受訪，他補充說明，指3針後仍會死亡的個案，以注射中國製科興疫苗者居多。

專家們的意思當然不是說科興疫苗無效，而是指如今香港疫情嚴重，長者不論是接種哪一種疫苗，如果注射了第3針至今超過半年，藥效便已下降，須打第4針，否則會有愈來愈多老人家染疫後出現重症甚至死亡。而科興比起德國製的疫苗復必泰，副作用或許較輕，但保護力也沒那麼持久。因此，專家們提醒長者，該考慮盡快注射第4針疫苗，假如之前3針都是接種科興的，更應盡快補針。許樹昌教授說，他本人已打了第5針。

當然，是否接種疫苗，以至該打多少針，純屬個人抉擇，專家只是提供意見，接納與否，長者們可以審慎考慮。不過，近日筆者卻聽到一種奇怪現象，就是有部分政府資助的慈善機構，似乎有意無意地勸止別人打第4針疫苗。

我家的鐘點傭工年過花甲，不懂得如何在網上預約打針，她習慣於請一個慈善機構代勞。她告訴我，一個月前請對方代約打「二價」疫苗，職員說：「你已打了3針，不必再打了。」隔兩周，她轉而請另一個職員代勞，答案仍然一樣。傭人不甘心，上周再找第3個職員問，仍舊得到如是回覆，直到她堅持說要預約，該處的職員才勉強答應。這種情況或許只是冰山一角，上述機構是接受政府資助的，卻似乎在阻撓市民打第4針疫苗，實在是咄咄怪事。政府醫學顧問們苦口婆心，恐怕也敵不過有人從中作梗。