北約前秘書長兼丹麥前首相拉斯穆森日前到台灣訪問，與蔡英文等人會晤，大談北約與台灣應加強軍事訓練與網絡安全合作，主張北約盟國應對台海改採「戰略清晰」，供應台灣足以自我防衞的軍事援助。北約像鬣狗盯上獵物一樣看中台灣，務求使之變成下一個烏克蘭，所圖所謀已是昭然若揭。

「北約鬣狗」之說來自塞爾維亞總統武契奇去年4月的狠批，他指北約是「無恥且毫無道德的鬣狗」。鬣狗不但面目猙獰，圍捕獵物時發出的叫聲更類似人類的笑聲，像不像俄烏戰事開打後，有前五角大樓軍事分析師所指的美國國防部、華盛頓游說公司、軍工企業、國會大廈處處洋溢着的歡笑聲，則見仁見智。說回拉斯穆森，他提到若台海爆發衝突，美國仍將是台灣最大的軍事資源供應者，歐洲國家則可以像在俄烏戰爭中協助烏克蘭訓練軍隊般，對台照辦煮碗，是不是有人想將「以烏耗俄」那一套搬到東亞地區上演，從有人竟存有一種敵我觀念，認為未來世界將是以美國為首的民主陣營與中國為首威權陣營之間的對抗，答案已一目了然。

惟拉斯穆森並未留意，對上一個吹奏「北約必須放眼全球」、「確保台灣能夠保衞自己」而讓人留下印象之人，正是「比生菜還短命」的英國前首相卓慧思。去年4月，就在武契奇直斥北約後約兩星期，當時仍是英國外交大臣的卓慧思發表上述高論，渲染中國威脅，大搞以台制華的把戲。眾所周知，卓慧思曾鬧出俄羅斯與烏克蘭領土也傻傻分不清的笑話，其國際視野之淺陋可見一斑，她所擁抱的北約全球化、援台論，該怎看待呢？

過氣北約秘書長當然不會沒來由的赴台發噏風，是否有任務要替老大哥放話，這便得問問曾被爆涉嫌協助美國監聽盟友的丹麥了。