香港與內地實現首階段通關，復常之路踏前一大步，令人欣喜，香港可以繼續匯聚人氣，與內地及世界各地展開更廣泛和緊密的實體合作交流活動，包括在體育和文化交流方面，發揮香港作為國際體育盛事之都，以及中外文化藝術交流中心的定位。

筆者在新的一年獲委任為大型體育活動委員會副主席，未來將與體育界、商界和旅遊界等共同推動體育盛事化。去年，香港在疫情下復辦維港泳、國際七人欖球賽、國際網球挑戰賽等「M」品牌活動，實屬不易，有賴政府部門、各體育機構的努力以及贊助商的支持。相信在新的一年，香港趁着逐步通關的良機，更有條件和底氣舉辦更多大型體育活動，吸引更多運動員和遊客來港，在國際舞台上再展香港的活力和魅力。

特首去年已在施政報告提出會優化香港「M」品牌計劃，每年支持至少10項大型國際體育賽事在港舉行，供不少於35萬人次參與。文體旅局亦表示會詳細檢視「M」品牌項目的資助金額、同一機構每年申請數目及申請人資格等。筆者亦聽到不少業界的建議，希望當局可放寬申請資格及提高資助額，期待當局能早些公布優化「M」品牌計劃的詳情，讓有意籌辦活動的機構能及早準備，吸引更多不同種類的國際體育賽事在港舉行，每個項目亦可更大型，令體育界、運動員和廣大市民一同受惠，達致多贏效果。

要推動體育持續發展，除了需要政府提供政策和資源上的支援，商界的支持和社區的參與也很重要。當局應讓商業機構和體育界建立聯繫，提供平台讓業界分享籌辦或贊助大型體育活動的心得，加強商界、非政府組織和學校對「M」品牌活動的認識，呼籲更多不同持份者加入，支持大型體育盛事。