1月8日通關了，通的不只是關，通的是人，通的是情，通的是愛！中醫病理說「不通則痛」，放之四海而皆準也，社會人文亦然。上網搶攞「頭炷香」，日以繼夜「登入」，三數天已逾40多萬人預約。關啊！關啊！何時可自由通行無阻？

房委會熱播《回家》，不就是人之常情嗎？有家返不得，自然是鄉愁，真是不通不知鄉愁的味道真難過。內地歌手滿文軍的《望鄉》曲詞句句揪心：「多少回朝夕晨暮思念着你喲！清清河水是我流淌的淚。」「月之故鄉親人是否安康？捧一盞鄉酒陪伴着你喲！」「給你我的喜與悲，不止為那山與水，分不清是夢與醒，忘不掉是你身影！穿過歲月春與秋，嘗盡世間愛與愁。何顧此時別離與擁有？」電視新聞台在關口前直擊訪問闖關人，幕幕賺人熱淚。有第一時間成功過關的青年，揮舞五星旗慶祝，含着滿眶淚水說要飛上去見愛侶；有口罩也遮不住一臉稚氣的可愛男孩說，「希望可與疫情期間出世小親友會面見『真身』」；有孝子賢孫購藥趕往深圳寄給家鄉患病年邁雙親；有父母急盼與分隔3個春秋的兒女團聚……還有萬計跨境學童終可不用上網課，高高興興準備返校上實體課了。

杜甫《兵車行》「君不聞，漢家山東二百州，千村萬落生荊杞。縱有健婦把鋤犁，禾生隴畝無東西」，不也是盡訴了兩地企業家或生意人的「鄉愁」嗎？「我3年無返去見客，點開保險單？」「我3年無睇過間廠，雖有人打理，但力不到不為財！」「3年無通關，導遊都轉晒行！」「3年無遊客，旅遊巴入晒墳場！」雖說關關難過關關過，怎過？

通關了，有人快活有人愁！視察通關的超哥，知否「三慢」長者兼電腦盲望關長嘆息，何日解鄉愁？