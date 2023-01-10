「人人抱怨自己的記憶力，卻無人抱怨自己的判斷力。」這是法國一位作家的箴言，老朽忽然閃起這句話，是因為最近看到美媒引述消息報道，指80歲嘅拜登正準備啟動競選連任活動，並計劃未來數周公布計劃，然後喺4月正式宣布，有機會再次上演火併特朗普嘅戲碼。若然兩位老人家屆時出來造勢，倒難為美國選民：該如何選熟悉的魔鬼？如何為正邪定分界？

政客講一套做一套，前言不對後語，侃侃而談都說要令美國再次偉大，可是任內有否真正多花時間把人民嘅福祉放在心中？特朗普牽涉嘅「國會騷亂」調查報告最終出爐，美國眾議院將國會騷亂矛頭指向特朗普一人，表示如果冇佢興風作浪，所有事情都唔會發生；主要指控佢參與「多方陰謀」，向前副總統彭斯及相關官員施壓，企圖推翻2020年總統選舉嘅合法結果；眾議院委員會作出11項建議，其中包括禁止特朗普出任公職。換言之，特朗普誠信破產，如果佢有自知之明，應該回歸園林，弄孫為樂或打吓高球，才是人生正道！再出來參選，只會獻世多於一切！

拜登當選以來，毫無政績可言，國會連選個眾議院議長都淪為政治鬧劇，佢一味呼籲全民團結、兩黨合作，可惜全部事與願違；外交亦失敗，連沙特阿拉伯都傾向中國，德國、法國等亦悟「今是昨非」，德國總理紹爾茨早前率團訪京大做生意，法國總統馬克龍則倡歐洲要自強，要減少依賴美國，可見拜登外交完全唔掂！不久前《新聞周刊》進行嘅一項民調發現，58%嘅選民認為拜登不應參加2024年總統選舉，其中42%嘅人將佢嘅年齡列為首要原因。說到底，權力係強烈嘅催情劑，執迷不悟，殃民害己！留一頁污史，何必呢？