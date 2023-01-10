本港治安日益敗壞絕非新鮮事，從市民對罪案的反應可見端倪！在過往，每當發生當街斬人、黑幫仇殺等罪案時，定必掀起一陣輿論浪潮，成為坊間茶餘飯後的話題；到如今，即使案情再誇張，動刀動槍，市民卻是一副見怪不怪的態度；就算是「乜都可以講一餐」的網民，對於這些案件也是不感興趣！畢竟罪案無日無之，網民怨言再多，總有說完的一天；之不過，說完不代表接受，只是哀莫大於心死，對執法部門早已心淡，大聲疾呼又能換回甚麼？

有人說，在黑社會最盛行之時，本港一度出現「地上、地下」兩套秩序，管治者也分為「白天、黑夜」兩種，甚至有黑幫分子公然叫囂：「12點後我話事！」有人認為，那時是香港的黑暗時期，黑幫無法無天，執法部門已失去制衡作用；但若與今時今日的香港比較，市民不難發現，現時本港的治安比當年更差；黑幫分子不再甘心寄身於黑暗之中，而是在光天化日之下叫囂「撻朵」，恐嚇奉公守法的市民；盜竊、搶劫、風化案件也不再只發生於小巷之內，早已蔓延至大街之上；綁架、傷人也不用顧慮地點，監獄大門外照樣行兇。最恐怖的是，黑幫頭目不用低調行事，皆因執法者「吹佢唔脹」！

當中央高呼「依法治國」之時，香港卻悄悄出現「不法者亂港」，誰之過？當中央堅持「掃黑除惡」、「反腐肅貪」，堅持「老虎蒼蠅一起打」之時，本港卻愈反愈黑、愈掃愈毒，「專捉蒼蠅替死鬼，對付老虎就無計」，又是誰的問題？港人每年定時交稅，卻看見不法分子屢屢脫罪，盡了公民責任，卻得不到應有的保護，逐漸變得心灰意冷，又是誰一手造成？相信市民心內早有答案，絕非官員一言半句便能卸責！

黑幫為患，貪腐保護傘，非香港獨有，每個地方都有黑惡勢力，即便是內地，也不能幸免！分別在於內地反貪掃黑的力度，比起電視劇演的，只有過之而無不及。事實上，諸如《人民的名義》、《破冰行動》等以「反貪腐」、「掃黑惡」為題材的內地電視劇，情節皆取自真實案件；例如《破冰行動》中的塔寨村，原型正是廣東陸豐的博社村。相反，本港以警匪為題材的電視劇，先別說大多以感情戲作為主線，劇情天花龍鳳，甚少取自真實案件；至於劇中執法者的演繹，與現實更是差天共地，有誰曾見過本港執法人員飛越天台，只為捉賊呢！

然而，這並不能怪罪編劇導演！畢竟本港發生的案件，實在難以搬上銀幕！並不是說本港近年鮮有發生重大案件，而是這些大案最終不是沒下文、不了了之，就是幕後主腦成功脫罪；例如中環槍擊案，難道要把結局拍成主腦成功潛逃，槍枝掉進大海嗎？這不就是宣揚犯罪意識嗎？即使退而求其次，像一些歐美劇集般，把執法者的日常小案拍成處境劇，總不可能集集都是緝拿毒品快餐車吧！