正論：告洋狀公然勾結　黎智英再添罪孽

壹傳媒黎智英犯案纍纍、罪行滔天，被捕後依然不知悔改，對其漢奸生涯念念不忘，身陷牢獄繼續掀起事端；繼早前企圖聘請洋大狀為其辯護，經全國人大常委會釋法「一錘定音」後，窮途末路的他索性撕開「遮醜布」，公然向外國政府搖尾乞憐，野心昭然若揭！妄圖脫罪不過其次，想方設法要把外國勢力之黑手扯進本港國安案件之中，才是本心；殊不知作繭自縛，其乞求外國政府之行為，正是勾結外國勢力的鐵證！

英媒昨日披露，黎智英的國際律師團隊已去信英國政府，信中聲稱黎智英案令人深感憂慮及具象徵性，請求安排與首相辛偉誠緊急會面，商討確保黎智英能獲釋的可能方法；又提及黎智英去年10月被判欺詐罪罪成時，美國政府曾譴責裁決，惟英國政府沒有作出官方聲明。不難推測，信件刻意提及英國政府未有作出聲明，隱含責難及要挾的意味，試圖通過指摘英國政府的不作為，以達成其約見辛偉誠之目的。英國政府態度似乎有所軟化，首相府發言人證實，外交部印太事務國務大臣卓雅敏已與黎的法律團隊會面。

這不禁讓人產生疑問，堂堂一國，何以為了宵小之輩的三言兩語，輕易放棄既有立場呢？黎智英案乃是中國內政，本來就容不下外國干涉或說三道四；何況，案件經過公平、公正、公開的審訊，證據確鑿，黎智英才被定罪，哪有旁人說話的份？美國政府出於政治動機、個別美國政客出於反華立場，不惜罔顧事實、顛倒是非黑白，才是離經叛道的行為，才應該受人責難。黎的國際律師團隊為求達到目的，不擇手段，以歪理作威脅，辛偉誠理應將其拒之門外，否則顏面何存？

明知大有可能徒勞無功，黎智英的國際律師團隊依然堅持去信英國首相，目的至少有三︰一是保持黎智英案件在國際輿論間的熱度。黎智英雖為大漢奸，在國際舞台上卻連小丑都不如，無足輕重，若非他甘作走狗，善於挑動中港矛盾、煽惑港人，外國政客對他根本不屑一顧。如今黎智英身陷牢獄，其用於興風作浪的壹傳媒亦已鳥獸散，將於明日正式被聯交所除牌；黎的利用價值僅餘一絲半點，若失去關注熱度，下場堪虞。

二是為了榨取最後一絲利用價值，以求垂死掙扎。黎智英風中殘燭，身負多項罪名，未必可活着走出牢獄，外部勢力打救成為其最後希望；即便聘請洋大狀、告洋狀這些小伎倆，難以撼動香港撥亂反正的大勢；即便英、美齊齊發聲，換來的也只有中國嚴詞反擊；但機會渺望，絕非全無，黎智英心存僥倖，不足為奇！三是縱然外國勢力介入不果，黎智英仍可利用自身最後價值，來為反華媒體炒作提供素材，為反華政客提供「話柄」，以乞求利益。案件本來已鐵證如山，縱然再添一筆「勾結外國勢力」的罪證，他又何懼之有？

常言道︰「人之將死，其言也善。」令人不齒的是，黎智英自知罪孽深重，卻不懺悔、不悔改，反而為了私利，貫徹其漢奸的行事風格，無所不用其極，全然不顧民族大義，在本已動盪不安的國際形勢上煽風點火，盡最後一分力去禍害港人，難怪市民無不對黎智英深惡痛絕，提起他定必粗口橫飛！

正義或許會遲到，但絕不會缺席！縱然律政司水準低落，屢成黎的手下敗將；縱然屢屢有人「高抬貴手」，長期對黎與壹傳媒的惡行視而不見，偶有一兩宗告上法庭，最終均獲放生輕判。然而今非昔比，多行不義必自斃，黎智英的罪行已觸及國安紅線、性質嚴重，倘若司法天平依然向反中亂港一方傾斜，令黎再獲放生，市民也絕不答應！況且此次人大釋法，足證中央高度重視；國安案件非比尋常，黎智英繼續垂死掙扎，乞求外國勢力之黑手介入，也注定徒然！