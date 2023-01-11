世界視線：貨幣體系多元　科技價格競爭

在新的商貿貨幣體系方面，新冠疫情及俄烏戰爭帶給全球最新的發展是美元霸權地位開始動搖。首先是美政府自2008年就金融海嘯推出量化寬鬆，大量印發美元，到2020年美國疫情蔓延，這3年更是變本加厲，發債超過6萬億美元救經濟，全球面對美元濫發的情況，出現通脹危機及對美元漸失信心。

俄烏戰爭出現，歐美將俄羅斯趕出SWIFT，導致俄羅斯對歐洲開始以盧布交易石油、天然氣等重要出口貨品。近期美國急加息，使世界各國貨幣大幅貶值，美元回流美國，使國際美元吃緊，印度亦開始與周邊國家如孟加拉、緬甸等國，以及與俄羅斯用盧比交易，削弱了歐美過往以超過40%美元、40%歐元為主導的國際貿易態勢。

此外，中國政府實際上和伊朗、也和沙特及卡塔爾政府，策劃以人民幣作能源交易。這方面發展的理由是基於印度及中國都是經濟強勁的出入口大國，貨幣穩定及可靠性愈來愈高，使全球出現中、印地域性的內部本國貨幣交易的發展。俄羅斯總統普京在去年6月底舉行的金磚國家工商論壇上表示：「我們正在制訂一種基於我們各國一籃子貨幣的國際儲備貨幣。」他更補充說，這5個國家還在努力創建另一種國際支付機制。

在新科技發展方面，西方自工業革命以來，經歷了輕工業、重工業、高科技，如核能、半導體及數碼科技的發展，一直將落後科技輸出落後國家代為生產，保留尖端科技的不斷發展。以美國為首的西方國家一直深信只要對外封鎖高科技知識，就能永遠以其形成的經濟優勢主導世界。他們始料不及的是，中國在科技封鎖下居然可以於資訊科技、航天、人工智能及量子科技方面有所突破，變成競爭對手，連對華為及其他中國具挑戰的企業實施打壓及制裁手法也無濟於事。

中國不但發展出西方固有的高科技，也在價格競爭上更優勝。中國平價技術輸出非西方國家就是現時一盤大生意，就如沙特計劃要興建未來城市，其中有6G、高鐵、零碳排放的能源體系、全自動交通、飛行汽車等，中國都能平價出口，也保證可以依照合約規定的時間完成。單看中國在全世界爭取到的各種基建合約，風能及太陽能的能源組合大量出口，就看到中國高科技發展的潛質，也只有價格上更便宜才能保證競爭力而勝出。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻