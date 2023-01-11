產評：華扭六壬穩經濟　關鍵讓信心回歸

中國改變「動態清零」防疫政策，是踏出經濟活動正常化的重要一步。大概是當局有意把握春節生產活動淡季，以減低人流感染峰值和對製造業的影響，故一次過放開防疫，務求盡快見到重啟效果。惟3年來嚴厲抗疫，要重振經濟絕非簡單的事，當局得扭盡六壬，全方位去除系統性隱患，並設法刺激需求，但諸如此類的措施，關鍵還在於提振居民與企業信心。設法善用金融與科技產業的潛力，構建復甦主題，發揮槓桿效應，穩經濟自能起四両撥千斤之效！

當前中國面對多個難題，其一乃內地房地產債務問題嚴重，即使多方面提供融資渠道，仍須時間化解房企債務問題，在守穩「房住不炒」的原則之下，缺少資產升值的財富效應推動，注定樓市問題只能緩慢解決，只有堅守住不引發系統性風險的底線而為。不過，內房這個包袱暫時未能完全放下，無可避免令各項穩經濟措施打折。

其次，3年防疫導致經濟停擺，不僅損害企業與個人財富，也為政府帶來龐大防疫開支，加上內房市場不濟，土地收入短缺，令政府財政捉襟見肘。面對固定資產投資景氣疲弱，政府即使要舉債，也得帶頭領着基建等大型投資，務求為需求補底。始終是非常時期，得對政府財務狀況進一步惡化提升容忍度。

此外，針對去年內地防疫政策遲遲未見調整完善，近月卻又突然採取180度的大轉變，政策缺乏透明度，難免會打擊內外信心，從而不利消費與投資，變相阻礙復甦，也在加大通縮的風險。如何化解這場信心危機，實乃扭轉當前經濟困局的關鍵。

金融市場表現既是經濟景氣的折射，也是支持實體經濟的一股重要動力。金融市場活躍起來，既有助企業融資，盤活資產，化解債災，刺激投資；金融資產價格走出低谷，重拾升軌，也能引導市場信心恢復，配合適度的槓桿，透過財富效應來撬動需求。

最近人民幣中間價明顯擺脫弱勢，新一年以來累升逾兩千點子，誠然有助穩定市場對前景的信心。若然當局能對新經濟產業作適度調控，讓創科產業再次擔起帶動整體投資與消費增長的領頭羊，不僅能有效提振信心，更可讓數碼經濟發展來一次「超車」，以補傳統製造業復甦需時的空檔，為經濟復甦給力。

有關平台經濟巨企的利好消息頻現，地方政府釋出對科企與產業的支持，誠然走對了方向。畢竟通關重啟是經濟復甦的開端，若能有一個具號召力的產業主題來配合，對於提振信心，帶動需求回升，可起事半功倍之效。

經濟重啟的初期，疫情因素尚揮之不去，惟這因素正在淡化，全球各地誠然樂見中國重返經濟舞台，抗衡歐美衰退之風。問題是，中國要走出當前的困局殊不容易，救火不容許拖拉，得把握時間，在綜合部署財政與貨幣政策的基礎上，加快協調統籌產業、科技與社會等政策，確保春節後的景氣能出現積極的新貌，誘導市場信心回歸，始能有力撬動增長引擎，讓內地經濟走出疫災，重納正軌。