功夫茶：群鼠白日開派對　清潔香港變樣衰

清香隨風發，落日好鳥歸。各位，咁嘅景象，就真係賞心樂事；之但係，若然垃圾隨處堆，白日群鼠追，咁嘅現象，就真係嚇瓜人！「防鼠工作做得好，鼠患問題自然冇」！又係隨口噏，當秘笈！有嗰句，講嗰句，冇嗰句，由得佢！

呢嗱！又有熱心市民向本報提供一段頗嚇人嘅短片，影片所見，喺日光日白下，接近10隻老鼠同步從一個斜坡向下衝，狂奔向路邊一堆垃圾覓食！從片段可見，拍攝地點為荃灣永德街近中電荃灣南變電站支路對出嘅空地，該處豎有政府土地嘅告示牌，並被鐵絲網圍封，即係「官地」啦！市民唔可以亂入去佔用，否則分分鐘被「送官究治」，但老鼠就冇話唔畀喎！香港地，鼠輩多恃有特權！

呢處官地長滿雜草，有微斜小山坡，路邊堆滿垃圾雜物，有幾個黑色垃圾袋、被棄置嘅微波爐、膠椅、工業用鐵桶和紙皮箱等，顯然有人當呢度係垃圾站，長期冇人清理，難怪引來大大小小嘅老鼠奔撲出來覓食，場面壯觀！佢哋有啲喺垃圾袋上徘徊，有啲就喺紙皮箱旁游走，相信係「識途老鼠」，食開翻尋味！

嗱！連白天都群鼠亂舞開派對，呢度嘅鼠患指數應該好高至啱！斷估唔係因為食環署成立夜間防治鼠患流動隊和引入新科技滅鼠，鼠輩因而聞風先遁，夜晚潛伏而等日頭先出來搵食啩？呢，按照食環署嘅鼠患參考指數，當中荃灣區嘅監測地點為眾安街、沙咀道及柴灣角街，上半年指數為3.1%，下半年為2%，雖然未有涵蓋上述嘅永德街，惟該區嘅鼠患指數為最低級別嘅「一般」，即係鼠患並非嚴重。

由此可見，所謂「鼠患指數」並不完全可靠，好似大埔區，連番現鼠蹤，食肆超市周圍躝，食環署嘅鼠患參考指數竟然「清零」！其實，常識話畀大家知，有垃圾嘅地方就會有老鼠，尤其多廚餘嘅垃圾，一如有積水雜草，就容易有蚊患！依家荃灣呢處官地，既然垃圾長期堆積而養出大窩老鼠，食環署冇可能當睇唔到而唔趕緊清理！

新一屆政府對打擊衞生黑點不能不說冇決心，否則唔會以政務司副司長卓永興領軍做清潔大隊長，佢關注街道、後巷、街市、公廁，甚至冷氣機滴水問題，針對逾600個衞生黑點，氣勢如虹，唔少市民都對政府咁大動作寄以厚望！

佛說：一滴水中看世界，半瓣花上品人生！一滴水雖小，裏面卻能看到整個世界；同樣道理，一鼠之出現已知衞生出問題，而光天化日群鼠亂舞，可見清潔香港運動有幾咁失敗樣衰！高官若然還是覺得「滅鼠工作成效顯著」，自我感覺良好，「目中無鼠」也是一種境界，從另一角度看，清潔香港都算十分之成功！大家飲杯！