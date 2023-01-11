說誰來治港，目的是引起討論，希望社會關注香港治理的根本問題，不被表面的現象，短期的考慮遮蔽。

香港是資本主義制度。但即使西方的資本主義制度也有多種形式，近百年的發展亦有重大演變。福利主義的冒起代表了歐美解決資本主義的資本與勞工、資本與社會的矛盾。由此引起的政治爭議也基本上反映資本的反撲。面對歐美的經驗和教訓，香港資本主義的一制應依據香港與國家的國情與發展需要來作選擇，而不是把英國殖民時代的體制簡單地承接下來。

因此，香港回歸不僅是要去殖民地化，改變英國留下的體制，也要反思香港資本主義的去向。對現行的制度作出選擇，進行改革，參考國際的資本主義經驗，進行新增的改變。從回歸開始，香港的資本主義制度便應有所檢討、分析，推行相應的改革、更變。

黑暴出現的危機，首先是外力干預，但外力有機可乘也是因香港回歸後資本主義體制的矛盾，使之有機可乘。香港對黑暴撥亂反正，實際不是簡單地對犯法者法辦，更換人士便可以完成，而要對體制進行反思和變革。

香港體制在主權解決後的根本矛盾仍然是資本與社會和勞工的矛盾。香港在殖民主義時代，是英國政府偏重資本，壓抑勞工與社會。回歸後少了英國，也還是偏重資本，沒有改變英國壓抑勞工與社會的政策大方向。黑暴的外力干預掩蓋了資本的問題。撥亂反正之後，資本與勞工和社會矛盾重新凸顯。但黑暴以後的政策卻對之無視，反而對黑暴之前偏重資本的取向更為加強。

一個明顯的表現便是議會及選委會等的勞工與基層代表比例減少。過往的民主派，不管政治取向，他們要維護基層的權益來爭取選票和社會的政治支援，無論是社工、地區工作和工會組織都形成對官僚與資本的牽制，迫使後者不敢過度把持社會的分配與發展。只可惜他們投靠外力，讓政治衝擊香港社區與勞工工作的發展，犧牲過去幾十年香港不少人的艱苦努力，也使黑暴後社區和勞工工作舉步維艱，容易把抗衡資本，謀求本土社會更好發展的不少活動用政治考慮來排斥、壓抑。

黑暴本來是使政府與社會反思，可惜反而會是因政治過於偏執而弄巧成拙。這會是香港的悲哀，也不是中央政府一國兩制的原意。