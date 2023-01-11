「一國兩制」的實施，是根據香港的實際情況、中央對特區授權享有「高度自治」經由「港人治港」落實的。香港享有「高度自治」完全是中央授權，中央授予多少權力，香港特區就享有多少權力，「港人」方能運用這些權力「治港」。

《中英聯合聲明》簽署、中央和香港各界起草制訂《基本法》時，中央授予了自治區和港人很多權力，比英國管治香港時的權力還多還大，最突出的是在司法方面的授予，回歸後成立終審法院。《基本法》總則第二條規定，香港享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權。港英時代，香港司法是沒有「終審權」的，終審權在英國樞密院，中央這樣授權，是要香港在「一國兩制」框架下獲得盡可能的「高度自治」，展現實施「一國兩制」的誠意和決心，讓投資者和國際社會放心，對香港前景有信心。

然而，那時港人包括司法界對北京的誠意和能否「說到做到」並不放心，充滿憂慮甚至「陰謀論」。與此同時，他們還很自大和出現誤判，以為北京這樣放權是怕了他們，否則「港人治港」就要受到影響，「一國兩制」就搞不成，國際社會就有惡評。抱着這樣的心思，我們看到回歸後，港人中反對派逢中必反、為反而反，不斷試探性升級，提升攻擊力度，他們聲稱倒要看看中央的容忍度有多大，底線在哪裏？

司法領域更是要看看「終審權」有多威，終審法院有多厲害，香港的「司法獨立」有多「無敵於天下」，他們還大做「人大釋法」對「香港終院判決」、「香港司法獨立」嚴重傷害的輿論，大做「香港法治」已死的輿論，他們的最終目的，是要架空人大常委會的釋法權力；他們對已經從中央那裏獲得的「高度自治」權力並不滿足，欲壑難填；他們最終要的是「完全自治」，他們清楚「完全自治」的結果將會導致顛覆「一國兩制」，甚至是幻想實現「港獨」。