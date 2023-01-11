巴西爆發震驚全球的政治騷亂，數千名不滿總統大選結果的示威者闖進並破壞國會大樓、最高法院大樓及總統府3幢象徵權力核心的建築物。警方及安全部隊發射催淚彈驅散，最終奪回建築物控制權，並拘捕逾1,500人。令人想起兩年前美國國會山莊騷亂，兩者何其相似。美國媒體也認為巴西騷亂是美國國會山莊騷亂的「完美複刻」，「美國人為巴西暴亂者樹立了榜樣」。

沒錯，美國自詡為「民主燈塔」，不遺餘力地向全世界輸出其價值觀，誰不接受便對付誰。但無數事實證明，美國那一套並不是甚麼好東西，其本身尚且內亂不已，何況是勉強移植美式民主的國家和地區。其身不正，何以正人，美國國會山莊騷亂作出醜陋示範，巴西激進示威者有樣學樣，接下來不知輪到哪個國家倒楣。

美國總統拜登形容巴西騷亂「令人髮指」，其他華府高官也紛紛出聲譴責，無不慷慨激昂。但大家應該還記得，當年香港爆發反修例黑暴，美國政客們的反應可不是這樣，不但沒有任何譴責，反而稱之為「美麗風景線」。實際上，無論是暴力和血腥程度，還是破壞之廣泛和影響之惡劣，香港黑暴都比美國騷亂和巴西騷亂嚴重得多，如果後兩者「令人髮指」，前者又是甚麼性質？美國政客稱之為「美麗風景線」，難道不會受到良心責備？或者他們根本沒有良心？

歸根究柢，世界之所以愈來愈動盪，政治極化現象愈來愈普遍，很大原因就在美國身上。美國到處煽風點火，成為世界動亂主要根源；更因為其國內政黨惡鬥，社會撕裂，民粹主義氾濫，為全世界作出極其不好的示範。最惡劣的是，美國對外大搞雙重標準，同樣是暴亂，在美國政客口中卻有不同定性。

世界面臨百年變局，本來就動盪不安，戰爭、疫情、通脹、能源、糧食等危機變亂交織，激進病毒很容易乘虛而入。加上美國刻意製造對立，煽動仇恨，更是火上澆油，世界儼然變成一個火藥桶。烏克蘭之所以鬧到如此地步，就是因為新納粹勢力日益膨脹，而背後明顯有美西方身影。早前聯合國大會通過一項反美化納粹的決議，反對的國家竟包括美國以及德國、日本、意大利這3個挑起二戰的國家，可見美西方正是納粹主義抬頭的罪魁禍首。從這個角度看，巴西騷亂既是偶然，也是必然。