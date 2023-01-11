內地放棄動態清零，防疫政策改弦更張，明明是順應時勢之舉，偏偏又被美西方大做文章，刻意誇大中國疫情，妖魔化中國人，一些緊跟美國屁股的國家如日本、南韓，突然祭出種種針對中國旅客的入境檢疫政策，甚至到了種族歧視的程度，豈有此理！

目前日韓都有針對中國旅客的入境檢疫措施，香港同樣受牽連，日本早前才取消香港航班使用日本機場升降的禁令，現在又到南韓「玩嘢」，要求港澳航班只准使用仁川國際機場。至於從中國要入境南韓的旅客，必須在登機前48小時持核酸陰性證明才能登機，並且在抵達後一天內進行核酸檢測。有見及此，中國即日起暫停向日韓旅客發出赴華短期簽證，以作反制。

日前有內地人在微博發文，指進入仁川機場後，一落機便獲發「黃色入境卡」，被要求必須掛在頸上，連拿在手中也不可以，猶如遊街示眾。此外，前往檢測途中，竟有大批南韓媒體記者沿路跟拍，私隱蕩然無存。儘管有人認為，韓方此舉同早前有確診中國旅客入境後不肯接受隔離並逃走有關，但有無關係都好，如此標籤一個國家的旅客，甚至帶有侮辱成分，豈是正常國家待客之道？尤其中韓貿易關係密切，中國連續近20年位居南韓第一大貿易夥伴國。據韓方統計，韓中直接、間接相互投資累計已達到2,500億美元；2021年南韓對華出口佔其整體出口比重超過四分之一，南韓真的有本錢玩嘢嗎？

一句到尾，中國人有的是錢，中國更是全球最大市場，這些國家既然不歡迎中國人入境消費，那便別去好了，沒甚麼大不了。這些亞洲鄰國一窩蜂跟着美西方起哄針對中國，只會自討沒趣。年前的「限韓令」，教訓還不深刻嗎？