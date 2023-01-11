常言道：君子之德，貴乎移風易俗；相反，小人之弊，自然是傷風敗德。2016年，美國一眾愚民選出特朗普當總統，對美利堅遺禍極深，到今天仍未止息。白宮弄出個混世魔王，影響的可不止是在美國土地上，流風所及，就連遠在南美洲的巴西也受到沾染。

巴西前總統博爾索納羅，自稱是「特朗普第二」，再加上英國前首相約翰遜，3人臭味相投，彼此標榜，甚至是你學習我，我學習你。特朗普反華，於是約翰遜與博爾索納羅都對中國沒好感。特朗普下台後仍戀棧權位，號召支持者搞事，試圖重奪政權，博爾索納羅也如法施為。至於約翰遜，離任首相數十天後便癡心妄想，亟欲捲土重來，尚幸英國民眾畢竟比美、巴兩國的成熟，不會輕易受煽動去衝擊國會，才使英國政壇能夠保持到相對的安寧。

2020年美國總統競選，特朗普連任失敗，但他不肯面對現實，暗地裏鼓勵支持者襲擊國會山莊，事件導致了數人死亡，多人受傷。如今博爾索納羅也步特朗普後塵，因選舉失敗而須掛冠而去，但此君「好學唔學」，偏要效法特朗普，也是在暗暗地煽動群眾搗亂，而他們衝擊的範圍更廣，除巴西的國會外，還包括總統府和最高法院，直至本文執筆時，當地警方已拘捕了超過1,500人。

美利堅號稱世界第一強國，但淪落至今，對外出口的不全是高新科技，竟然還包括暴民政治，你說好笑不好笑。而約翰遜雖然離開唐寧街10號之後，也不肯真心退位讓賢，早陣子前首相卓慧思被迫下野，約翰遜還想捲土重來，如果有暴民肯受他差遣，說不定他也想跟特朗普一般播弄風雨，幸好英國的民主傳統比較深厚，才不至於搞出事端。