中國經歷了長達3年的封關抗疫後，本月8日起重新開放邊境，內地人終可重拾久違了的出國旅遊樂趣，不過等着他們的卻是多國充滿針對性的所謂檢疫措施，外國人這等煞有介事，若非出於無知，就是明目張膽的歧視。

在眾多玩起歧視中國旅客的國家中，尤以南韓最可笑。南韓當局表示自從實施中國旅客入境須接受核酸檢測的措施後，發現1,600多名來自中國的遊客中有逾350人染疫，陽性率逾兩成，乍聽好像很駭人，實則不具參考意義，因為這根本無從比較此比率是高還是低，說不定來自別國的旅客陽性數字更高，但由於不作檢測，也就死無對證，成為了用以抹黑中國的好使好用藉口。

值得留意的是，各國迄今仍未有關於在中國旅客身上發現新變種病毒的報告，但再過些時日便不敢擔保了，否則如何發酵西方一直賣力吹奏的「中國威脅」論？看德國、比利時、盧森堡呼籲國民避免前往中國，把中國描繪得生人勿近似的，比利時更玩起檢測中國航班污水的遊戲，當局稱在首班被抽驗航班的污水樣本發現新冠病毒，但由於污水內無糞便，故此難以確定有否新變種病毒。

包括美國總統拜登在內的一些西方政客，喜以中國處理疫情手法來說事，指中國欠缺透明。然而，怎樣才算滿足西方所謂的透明呢？當河南省也公布全省新冠感染率為百分之八十九，即約有8,800萬人已染疫，各國有本事便叫囂之餘也對中國旅客和人民幣落閘。

正如新加坡衞生部長王乙康指出，重症個案可以從任何地方輸入。既然某些國家發夢也想在中國旅客身上驗出些甚麼卻不得要領，這說不定只會出現一幕機艙廣播：「屙篤茄！」大講韓文「怎麼辦」。