著名作曲家顧嘉煇離世，令人惋惜，外界稱他為一代樂壇教父。其經典的作品如《獅子山下》、《親情》、《上海灘》和《世間始終你好》等，陪伴着多代港人成長，也訴說了許多香港人的故事。

顧嘉煇先生被視為香港粵語流行曲的奠基人，大家不禁回想起70年代的粵語流行曲，以至80至90年代的港樂光輝時代，香港有不少流行曲，包括電影、電視劇主題曲，深入人心，並衝出香港，在內地、亞洲以至海外華人社區都甚為流行。

踏入千禧年代，港樂亦繼續發揮它的影響力。近年，電視台不時舉辦大型選秀節目，培育新星，帶動追星文化。最近數個流行音樂頒獎禮，都吸引不少市民透過電視觀看。大家看到樂壇新人輩出、表演風格多元化，有說唱、唱跳等，吸引不少香港市民觀看和支持，為香港樂壇帶來新氣象。

要推動文化藝術產業發展，除致力為行業擴容影視及串流平台市場外，也需大力支持港樂發展。筆者認為首要是培育和發掘人才，當局可支持香港演藝學院或大專院校，設立更多培育音樂創作、編曲、作詞及專業錄音人員等課程選擇。

另外，政府已表明將計劃每年舉辦「流行文化節」，首階段先重溫60至90年代的流行文化。筆者是十分支持，建議當局也可參考南韓政府做法，多從發掘新一代的流行文化出發，以政策支持港樂歌手有更多表演機會，例如可考慮在西九文化區以外，以試驗計劃形式，找試點容許有申請街頭表演牌的樂手表演。另外，也可透過特區駐內地或境外辦事處，推廣港樂港星作品。在硬件配合上，規劃發展表演場地及加快興建，也是重要的一環，而場地的使用，要惠及不同類型的音樂表演者。