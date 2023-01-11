通關首日，香港7個口岸直至晚上8時統計出入境人數約9.2萬；全日過關秩序大致暢順和井然，沒有發生嚴重擠塞和人群混亂的不愉快事件，受到出入境市民的好評。這都是有賴兩地政府密切合作，事先做好研判及各種應對的充分準備，甚至做好預演訓練熟習開放場地環境有關。對於雙方執法部門的海關和出入境部門前線人員忘我辛勞，應該致以敬意和感謝！

電視台直擊訪問過關出入境的市民，普遍好評。做實地採訪記者親赴深圳計算來回時間，都沒任何阻滯，大致與3年前未封關前相若，唯獨有電視台反覆播放一位香港太太因沒核酸檢測證明而不能過關入境內地的牢騷話「何不網開一面？」無疑媒體有新聞自由，但也有道德和操守的要求，電視台不斷重複播放有關新聞報道片段，是要鼓吹兩地政府有法不執、自違規矩、對未有依法依規取得核酸檢測證明的人容許過關的違法行為縱容嗎？若予她網開一面，對於網的另一面絕大多數守法的人公平嗎？公道嗎？合理嗎？何況這是防疫需要，對病毒的傳播可以網開一面嗎？倘若對這位香港太太「網開一面」的話，何需要花費如此龐大的防疫資源搞防疫檢測證明、搞防疫注射、搞全港全民的防疫行動？一位在關前不能過的人，自然有氣，如此勞氣也可理解，但作為佔有廣播頻道公器的廣播機構，難道在選擇哪些新聞片段的播出、播出分寸的選取、播出對社會的影響、播出的分量及比重，不應有社會責任考慮嗎？不應有更高的道德標準要求嗎？究竟電視台是否想藉那位要求「網開一面」的太太之口，要求特區政府的海關和檢疫人員可以不依法不守法「網開一面」？奉勸電視台，盡點公民責任吧！不要為香港再添煩添亂好嗎？