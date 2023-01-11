中港兩地經3年疫慌，如今正有序邁向全面通關，大家無不希望經濟盡快復常，有好日子過！呢，財金界均對香港經濟前景看法轉趨正面，香港總商會更料今年經濟轉增3.8%；有外媒調查則顯示，經濟學家上調對香港今年經濟增長預測至3.3%。而去年11月所作預測為2.7%；調查顯示，經濟學家估計新加坡今年增長2%，如果香港經濟增速高於呢個幅度，將係自2008年以來首次超過新加坡。

之不過，喺一片叫好之聲下，依然有大百貨公司租約期滿結業，亦有企業創辦人被提出破產呈請。正如本報「產評」指出，一場疫情改變了全球商業和工作模式，通脹下企業在控制人手和成本處於兩難局面，全球職場出現「怠工」現象，加上人口老化與少子化等長期結構性問題，不利生產力，將經濟推向長期衰退邊緣。作為國際城市，香港得認清形勢，全面制訂爭奪人才嘅綜合戰略，切實執行，才有望應付新時代的需要。旨哉斯言！事實係人才流失將成為今年企業最大挑戰，如何「搶人才」，當考驗當官者嘅智慧，要成事，切忌自欺欺人！

中港通關固然欣喜，旅遊、零售、飲食業尤其寄盼恢復冰封3年嘅苦寒；然而，北上仍較南下多，疫前上水之內地水貨客擠到出行人道之「盛況」已不再，上水藥房大為失望，相信要到兩地真正全面通關，「拖篋」客才有望重現！目前石湖墟一帶吉舖仍然非常多，臨近新年，老朽但見唔少短租客用來做年花、年貨之散貨場。市道未旺，唔少基層生活仍艱難。政府將於下月22日公布新一份財政預算案，唔少議員都倡政府繼續派糖，譬如以累進免稅額鼓勵生育、延長交通電費津貼，當然，更少不得派至少一皮嘢消費券，助市民渡過上半年難關！