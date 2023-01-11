首階段免檢疫通關終於恢復了，電視新聞裏盡是家庭和情侶團圓的溫馨畫面，有港人跟內地的父母久別重逢，父母說以後不用再隔着邊境拿望遠鏡看兒子，場面叫人感動。通關第一天晚上8點，已有超過92,000人次出入境，當中百分之六十二的人次是出境北上，餘下的百分之三十八人次是入境本港，可見等待北上的港人是等得更為焦急的一群。

要點一，符合市民期盼。對於很多港人來說，回鄉下過農曆新年是頭等大事。政府的數據顯示，已有超過34萬人登記申請過關的配額，而深圳灣口岸1月19日到21日早上、中午、黃昏全部時段的名額都已經約滿，可見本港市民是多麼希望回內地跟家人團聚。筆者在街上聽到路人談話的話題，通關絕對是熱門題目，所以恢復首階段免檢疫通關肯定符合了市民的期望，是特區政府2023年的首項「德政」。

其實，跟家人團聚是基本人權，而打造緊密融合的粵港澳大灣區也是國策。關不通不單單是無數家庭被拆散這麼一個「基層」問題，更是國策不能落實的大事。香港本來就是大灣區的一分子，又有背靠祖國、面向世界的優勢。但在閉關的情況下，這些優勢根本無法發揮。這個關只有通，香港才有美好的前途可言，如果不通，那就糟糕了。

要點二，必須謹慎處理的事。恢復通關雖然符合民意，但要謹慎處理的事情還真的不少。首先，封關是由新冠肺炎疫情而起，現在通關會否加速疫情在兩地的傳播？如果確診數字再次幾何式地攀升，香港的醫療系統能支撐得住嗎？如果旅客在香港確診，本港有充足的社區隔離設施嗎？而除了這些主要的問題之外，筆者跟不少人一樣，也會擔心水貨客和瘋搶藥物的情況發生，以至最終影響香港市民的日常生活，這些問題也不容忽略。

要點三，交通運輸不能亂。對於人們來說，任何伎倆放下3年總會生疏。交通運輸系統也是一樣，封關這3年來，很多設施棄用已久，一旦重新啟動，難免會出亂子。所以，初期通過配額以有序的方式恢復通關是理智的，人數少了，出亂子的機會就降低了。另外，政府這次較為主動，運輸署的緊急事故交通協調中心會提升運作級別，也會聯同公共交通營辦商和相關部門密切監察情況，在有需要時加強公共運輸服務，這些都是未雨綢繆的安排。

社會動盪和緊隨其後的疫情把香港折騰多年。香港是個外向型經濟，沒有國際商貿活動、商務客和一般旅客的香港已經被掏空得七七八八了。以前熙來攘往、水洩不通的鬧市現在變得「吉舖」處處，叫人看在眼裏，心裏難受。不通關導致本港百業蕭條，別說發展，就連持續穩定也很難做到。所以，恢復通關是大勢所趨，也是民意所向。只是在落實的時候，必須慎思而後行，並盡可能摒除以前像水貨客這些影響市民生活的弊端，那就萬事大吉了。