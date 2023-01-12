娛圈單打：以反骨演技服眾　奪女配實至名歸

《萬千星輝頒獎典禮2022》塵埃落定，有人歡喜有人愁。例如兩個阿聰（驄）爭視帝，一得一失引發網民熱議；視后由江美儀奪得，一樣有人替另一熱門陳煒不值；更不必說最受歡迎男角色獎，由史上最年輕得主周嘉洛榮膺，同樣遭人質疑資格。唯獨是最佳女配角蔣家旻（Angel）獲獎，全城一致讚好。可見台上一分鐘，台下十年功，用心總會被肯定。

觀眾可謂睇住Angel大，由《天與地》演少女版佘詩曼初露頭角，到《愛‧回家》的馬子妮深入民心，再到轉型成功的《反黑路人甲》水姐，一步一腳印，當中沒有僥倖。直到遇上《美麗戰場》「反骨琪」一角終於大放異彩，不僅奸到出汁令人咬牙切齒，一場強姦戲更是震撼全城。

這場戲除了為Angel製造大量話題，更讓人見識到她的專業。畢竟對手並非靚仔小生，整場戲意識大膽露骨，少一點演技也達不到效果，也不是每個女演員願意拍攝。Angel沒有包袱搏到盡，贏得最佳女配角，絕對值得！

Angel身形嬌小，「妹妹樣」局限了戲路，以致很長一段時間被囿於馬子妮的框框中，幸好伊人努力拓闊天地，即使在收視口碑未如理想的《雙生陌生人》演Cool爆律師，並非女主角，觀眾一樣感受到她的認真與投入。

一萬年太久，只爭朝夕。江美儀獲得女配角獎後，等了10年始榮升視后，大家當然不希望Angel要行這麼久才能更進一步。相信以她的冰雪聰明，必定已經計劃好如何走下一段路，目下就看TVB是否惜才了。