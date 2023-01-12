正論：樓市危如累卵　撤辣更待何時

本港受環球不景氣打擊，又逢內地增長放緩和美國加息，疫情和移民潮更令整個社會死氣沉沉，樓市首當其衝，寒風刺骨。土地註冊處數字顯示，去年樓宇買賣宗數按年大跌38%至59,619宗，創1996年有紀錄以來新低；合約總值亦重挫四成至5,545億元。種種數據說明，港府繼續墨守成規，拒絕撤辣，新一年的樓市恐怕低處未算低。

住宅樓宇成為重災區，買賣宗數按年大跌四成，期內買賣合約價值的按年跌幅更高達44.4%，創2014年以來新低。而去年住宅樓價跌幅累計已達一成半，藍籌屋苑割價求售的「移民盤」大量湧現。昨日的立法會大會，地產及建造界議員提出質詢，指現時的經濟環境下，樓市辣招已成為永久性居民置業的「絆腳石」，且令發展商收購舊樓成本大幅增加，要求政府交代會否減辣以至撤辣，可謂一語中的。

很可惜，港府至今仍然拒絕看清樓市危如累卵的實情，一味以不變應萬變。房屋局局長何永賢繼續老生常談，聲稱目前的住宅額外印花稅、買家印花稅以及新住宅印花稅行之有效，而且樓價只是有秩序調整，看不到出現大幅下滑，有關撤辣的問題要小心處理，否則有機會刺激短期炒賣。一句到尾，就是拒絕撤辣，連減辣也不予考慮。

問題是，辣招真是行之有效嗎？真的能壓抑樓價助市民置業嗎？所謂時移則勢異，勢異則情變，情變則法不同。港府由2010年開始推出樓市辣招，冀短期壓抑當時樓價，但綜觀過去12年，市民對住屋的需求屬剛性，本港面對土地供應不足、利率長期偏低等因素影響下，樓價仍輾轉向上。事實上，去年樓市跌跌不休，並非辣招收效所致，而是環球市況令市民對經濟前景沒有信心。儘管今年有中港通關的利好因素，但觀乎內地收緊銀根，阻止資金外流，本港則移民潮未止，出生率又連連下跌；美國加息步伐雖然可能減慢，但加息周期未完，負面因素顯然比利好因素多。兩大測量師行不約而同看淡今年樓市，預計住宅樓價再跌5%至一成，原因正在於此。高官所謂「看不到樓價出現大幅下滑」，若不是昧於形勢，就是自欺欺人。

更須指出，去年第三季負資產個案較第二季大增九倍至500多宗，即使遠遠未能與2008年金融危機及2003年沙士相提並論，但負資產趨勢顯著。正如本報多次提醒，執政者必須懂得靈活變通，因時制宜，不能墨守成規，一成不變，否則注定處處碰壁，撞板多過食飯。僅港府的過度防疫政策便嚴重窒礙經濟，引發民怨。要不是內地果斷放寬，香港肯定到今天仍在無謂死守，說港府毫無先見之明，絕非偏見。何況香港樓市畸形，愈跌愈乏人問津，愈跌愈無人敢入市，港府以為樓價下滑有助市民上車，只是一廂情願。

總而言之，目前樓市已出現下行，大起大落近在眼前，一味維持辣招肯定只會弄巧成拙。說到底，樓市是最大的政治，港府死抱教條不放，京官所說的「房屋問題搞不好會變成政治問題」，勢必一語成讖！