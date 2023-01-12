功夫茶：苦等四年加雞碎　基層求生好閉翳

打場大風，執塊樹葉。呢，最低工資經歷4年凍結後，行政會議接納最低工資委員會建議，將37.5元嘅法定最低工資水平，上調2.5元至40元，增幅6.7%，如獲立法會通過，經修訂嘅法定最低工資水平將於5月1日實施。

嗱！最低工資之所以設立，話就話係保障工人能以勞力換取足以生存嘅薪金，以保護勞工權益同埋維持合理生活水平嘅一項政策。表面睇嚟確係「功德無量」，之不過，經常畀媒體揭發有無良僱主剝削清潔工人、保安員等低收入勞工嘅工資，尤其實施初期，曾有清潔工變「自僱人士」被判上判扣糧，時薪得17蚊，認真冇陰功！

往事如煙不堪再提！咁依家加到40個大洋又如何？呢，有議員尋日喺大氣電波表示，即使由37.5元加到40元，其實基層市民工作一粒鐘仍負擔唔起一頓午餐。咁又係，好多茶餐廳或連鎖快餐店，唔好話午餐，早餐都已過40個大洋喇！加2.5元增幅6.7%，表面睇好似追得上通脹，但咪忘記37.5元水平係凍結咗4年，期間物價仍然會年年調整，基層硬食通脹之苦，是以建議最低工資水平應一年一檢，咁就公道啲！

呢，又有代表勞工界嘅議員指出，目前最低工資水平過低，即使加至40個大洋，以月薪計算仍不及兩人綜援金額。數係咁計：以現時最低工資37.5元計算，月薪只有7,800元；倘加到40元，月薪亦不過係8,300元，較兩人綜援金額9,600多元為低，是以建議最低工資增至46個大洋！又有議員認為，最低工資成立初期，有18萬人受惠，為基層勞工帶來保障，時至今日，只剩約兩萬人受惠，機制保障減少，淪為「雞肋」，甚至跑輸綜援，綜援都按經濟發展幅度調整，提醒政府唔好「以市場之名，行剝削之實」。

最低工資水平可以話係反映一個地方對勞動價值嘅尊重程度，若然調整機制追唔上經濟發展水平，也就難怪有唔少議員、市民要求「一年一檢」。呢嗱！一提到要落實「一年一檢」，將勞工權益放喺首位，用方程式調整法定最低工資，建構一個「客觀、透明、高效、可預視」嘅機制去簡化檢討程序，不食人間煙火嘅高官必定牙痛咁聲，祭出大條道理，不是說政府已經審慎考慮、全面持平討論、取得適當平衡、顧及維持香港嘅經濟發展及競爭力，就係話檢討法定最低工資水平時，需要考慮對經濟及勞動力嘅影響、僱主和市民嘅意見，亦需進行諮詢，檢討工作需要約兩年時間先能夠完成檢討周期。唉！香港官僚欠嘅就係冇務實精神和為民服務嘅情懷，「明者因時而變，知者隨事而制」，古人呢兩句話強調「變」嘅重要性和必要性，執政為民，不以民為本，一味諸多藉口推三推四，基層求生討口飯吃，想唔感到閉翳都難咯！