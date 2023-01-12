世界視線：日韓隨美國挑釁　中國可連消帶打

日本、南韓政府在入境檢疫方面刁難中國旅客，顯然是政治表態，與歐盟一些國家互相呼應。背後不知是否有美國政府從中策動，抑或是這些國家的政客競相向美國表忠？正因為是無理無據，中國政府作出反制，南韓政府更把刁難的對象，從內地旅客擴及香港旅客，中國會否因此而相應作出更嚴厲的反制呢？

日韓政府此舉本是無聊，對中國無甚打擊。在春節假期裏，中國旅客可轉往其他國家，例如東南亞，捨棄日韓，損失的是日韓旅遊零售收入，尤其是南韓，過往亦受中國反制。南韓政府的強硬挑釁，自必引起中國更大的反制。早輪反制作用正在消減，現在再起風波，中國政府與民間必然對南韓加深仇視，妨礙中韓的關係。

南韓在尹錫悅上台之後，政治右轉，親近美國，在美國眾議院前議長佩洛西竄訪台灣時，曾經迴避，可能因此得罪美國，此後表現便不敢怠慢，而刁難中國，亦符合南韓右翼政治勢力的要求。但僅只刁難，對中國無關痛癢，徒顯出南韓政府的無能。若與中國接連對抗，可能引致大的政策衝突，損失的是南韓，因其對中國的貿易依賴頗重，剛又出現多年未見的外貿逆差，也面對北韓加快核武、導彈發展帶來的政治壓力。

南韓若因檢疫小事與中國衝突，正是美國所樂見，但南韓內部企業和左派政治勢力（金大中陽光政策的強大支持力量）未必會坐視不理，尹錫悅政府未必敢堅持與中國硬碰，或是進一步投靠美國，與中國為敵。若因此使中國借機開放與北韓的交通和貿易，尹錫悅在政治上便得不償失。

日本與南韓是世仇，只是美國從中拉攏，抑制它們之間的敵對，兩國的矛盾依然不改，因此，日韓不會有真心的合作。在對中國的態度上，若不是美國從中作梗，日韓均會爭取與中國和好，解決與中國長期缺乏政治信任引致的安全問題。在中國經濟大發展的過程裏，南韓藉與中國貿易，在經濟與技術方面追趕日本，視日本為超越的經濟與政治目標。

中國對付日韓跟隨美國的挑釁，可能有所分別以加深兩國的分歧。對韓是要強硬，打擊右翼政府以助長其國內左派。對日則硬中有柔，目的是拉攏自民黨以外的政經勢力。兩國都受困於人口老化與遞減，長遠對中國威脅不大，不是中國外交重心。

研究所所長 陳文鴻