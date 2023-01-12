產評：全球經濟未脫險　亞洲成抗逆焦點

新年伊始，不少國際機構都為今年全球經濟展望「把脈」，預測今年世界經濟增長進一步放緩，基本上已成為共識，更甚是有陷入衰退甚至滯脹之虞。另一個值得注意的觀點，乃預計今年亞洲經濟情況會比全球水平為佳。顯然，這個立論點是建基於中國經濟全面重啟，帶動區域協作重新出發，有助抗衡歐美經濟的負能量。

事實上，美國聯儲局不只一次強調，抗擊通脹為首要目標，不會因為市場批評或者經濟衰退風險上升而讓步，這說明貨幣政策制訂者的判斷，是美國通脹不是短期現象，得堅持加息收水，直至確認通脹受控，回落至目標水平為止。

之所以有此看法，其實與美國的國家政策有莫大關係，說白了就是「搬石砸腳」。所指的是美國兩任政府都在致力推動反全球化，要與中國脫鈎，結果就是改變了行之有效的全球化發展模式，在聯儲局無限量寬貨幣政策的後遺症湧現，以及疫情影響的雙重夾擊之下，國際供應鏈大混亂，推升原材料與運輸成本，令商品價格上升，就成了這波通脹潮的導因。

美國要推動「美國製造」政策，鼓勵大型企業帶頭將製造生產工序由海外重設至美國本地，要提升重要零件的自給自足率。要知道，過去美國企業賺盡世界的錢，成就萬億美元市值巨企與超級富豪，皆因企業奉行輕資產戰略，將低毛利、高污染的製造工序外判海外，可是如今要響應國策，將生產線搬回美國，變相要增加資本開支，影響資本回報之餘，基本上以美國的人力資源和勞工成本，是不可能複製中國的全產業鏈優勢，意味美企若然每每要用自家製零件，一來產品功率未必理想，二來成本必然高昂。

更何況如今市場利率正在上升，由零開始的建設，資本開支龐大，且需時間，這些將改變美企的利潤前景，從而對美國資本市場造成估值下調壓力。美企得重整資源分布應對新常態，重組業務、裁員縮減開支，必然影響產出與家庭消費，人力資源錯配，有人冇工做，有工冇人做，整體生產成本高企，最終加劇經濟衰退風險。

美國的通脹難下，意味緊縮的貨幣政策將維持一段較長時間，壓抑投資與消費。歐洲的情況比美國更差，這是各大國際機構看淡今年全球經濟表現的底因，若非中國近月落實重啟經濟，相信展望更加悲觀。

當然，如今中國經濟重啟仍面對不少困難，須更大的財政和貨幣政策來支持，投資與消費信心仍有待恢復。惟事實是，即使去年中國處於「動態清零」防疫當中，過去3年經濟平均增速料仍能保持在高於世界的水平。當經濟復常，各項刺激措施到位，今年中國經濟展望並不悲觀，這就成了整個亞洲經濟復甦的希望，也是全球對抗西方衰退逆風的重要力量，雖不致於能「拯救」世界，但只要區內有共識落實加強經貿協作，彰顯作為全球第二大經濟體中國的經濟復甦動力，實有條件走出一條與歐美經濟衰退不一樣的道路。