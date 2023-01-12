人民幣升值，內地及香港股市見升，似乎是美國收緊美元供應帶來的經濟緊縮作用，已被市場忽視，或至少市場的心理預期是美國的緊縮政策不會堅持下去。背後是中國內地採寬鬆的貨幣和投資政策，不單止可抵銷美國的緊縮，也大有可能填補美元收緊供應後騰出的國際市場空間。

國際貨幣基金組織預料今年有三分之一國家衰退，便是多數國家不會出現衰退。或許受暖冬的幫助，歐盟可跳出衰退，少於百分之一的增長也是出乎預料好消息；美國經濟仍在增長。若在這樣的形勢下，中國刺激經濟增長的措施生效，國際市場至少有頗大部分還可持續增長。只要中國擴張有力，特別是內外循環有所增長，中國對全球經濟的貢獻或未能如疫情之前的三、四成，亦應可給國際經濟增長較大的支持力。

中國與美國兩大經濟體會一同支撐國際市場，但同時亦會出現強烈的競爭。美國的經濟政策已是高度政治化，產業回流難以全部回流國內，頗多是回流至美國的政治友好國家，這也是美國脫鈎中國的戰略部署。中國現時的政策除了刺激內部經濟、抑制防疫求經濟復常外，正全力向外搶訂單，再一輪催谷出口。不過，已不是集中加工貿易，更多地推動一般貿易出口，着重中國品牌與產業鏈供應。

以中國的國際競爭力，美國與歐盟的脫鈎戰略不易打擊中國對美歐的出口，連同美歐以外地區的擴大出口，中國的出口與外貿順差會再上台階。即使美國，亦礙於國內經濟轉型不易，對中國的進口只會繼續上升。目前或不如2008年金融海嘯之後那樣讓中國一枝獨秀，中美、中歐還有政治矛盾，來自印度等新興大國的競爭壓力加強，仍然有利中國經濟在國際市場進一步擴大份額。在美國、歐盟的脫鈎戰略落實之前，可製造更多脫鈎的障礙和擴大歐美之外的市場。

以中國與金磚國家等非歐美日西方陣營的世界，人口規模與生產能力都正在超越歐美日，中國若能在此難得時機與各國緊密合作，互利互讓，當可在歐美與中俄脫鈎的過程完成前，開拓可相比的新天地。在這個時候，中國不需要與美國動武，可假以顏色，製造假象，令其鬆懈。但同時整軍備武，鞏固國內外經濟，暗中也助俄羅斯一把力，削弱美國的力量，準備在未來與美國作最後的決戰。